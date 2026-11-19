Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Porte aperte nel weekend per Fiat 600

Una rata contenuta, uno sconto sul prezzo d’acquisto oppure la possibilità di evitare gli interessi. La convenienza di un’automobile può assumere forme diverse e Fiat ha deciso di giocare proprio su questa alternativa per rilanciare la 600. Il crossover torinese sarà protagonista del porte aperte organizzato nelle concessionarie italiane sabato 21 e domenica 22 novembre, con due formule commerciali dedicate alla versione benzina. Una permette di scendere a 17.950 euro, l’altra punta su un finanziamento a tasso zero. Dietro le cifre, però, ci sono condizioni differenti che meritano di essere esaminate prima di scegliere.

Quanto vale davvero lo sconto

Il punto di partenza è la 600 Turbo 100 Pop, versione d’ingresso equipaggiata con un motore benzina da 100 CV e cambio manuale a sei marce. Una proposta che rinuncia all’elettrificazione e mantiene un’impostazione tradizionale, particolarmente interessante per chi cerca un crossover compatto senza dover cambiare le proprie abitudini di guida.

Il prezzo di listino è fissato a 23.900 euro, al netto di IPT e contributo PFU. Fiat applica una riduzione di 4.450 euro, portando la cifra a 19.450 euro. Aderendo al finanziamento Stellantis Financial Services si aggiungono altri 1.500 euro di vantaggio, raggiungendo così il prezzo pubblicizzato di 17.950 euro.

Non si tratta, quindi, di una cifra ottenibile indipendentemente dalla modalità di pagamento. L’offerta è riservata ai clienti privati e richiede la sottoscrizione del contratto e l’immatricolazione entro il 26 novembre 2026. La formula finanziaria prevede un anticipo di 5.281 euro, seguito da 35 rate da 149 euro e da una maxi rata conclusiva di 11.837,20 euro. Il TAN è dell’8,99%, mentre il TAEG raggiunge il 12,27%.

Finanziamento a tasso zero

L’altra possibilità privilegia il costo del credito rispetto allo sconto immediato. In questo caso la 600 Turbo 100 Pop viene proposta a 20.450 euro, con una riduzione di 3.450 euro rispetto al listino. Il finanziamento prevede un anticipo di 4.368 euro, 35 rate mensili da 149 euro e una rata finale di 11.837,20 euro. Il TAN è pari a zero, ma il TAEG si attesta al 2,11% per effetto delle spese accessorie.

La distinzione non è secondaria. Un finanziamento senza interessi non equivale necessariamente a un’operazione priva di costi, così come un prezzo iniziale inferiore non garantisce automaticamente una spesa complessiva più conveniente.

Entrambe le formule prevedono inoltre un limite contrattuale di 30.000 chilometri. In caso di restituzione o sostituzione della vettura alla scadenza, ogni chilometro eccedente comporta un addebito di 10 centesimi. Per confrontare correttamente le proposte bisogna dunque considerare l’anticipo, gli importi da rimborsare, le spese e l’eventuale pagamento della rata finale.

Tre motorizzazioni da scoprire nel weekend di porte aperte

L’appuntamento del 21 e 22 novembre non riguarda esclusivamente la versione benzina. La famiglia Fiat 600 comprende anche la Hybrid e la variante completamente elettrica, offrendo tre interpretazioni dello stesso crossover.

La 600 Hybrid abbina il motore termico a un sistema elettrificato a 48 volt e a una trasmissione automatica a doppia frizione. La 600e, invece, elimina il motore a combustione e consente di viaggiare senza emissioni allo scarico.

La disponibilità di vetture in pronta consegna permetterà ai clienti di valutare le diverse configurazioni direttamente negli showroom. Ad accompagnare l’iniziativa c’è anche un nuovo spot televisivo, ambientato in un piccolo paese dove tutti cercano una scusa per ottenere un passaggio sulla 600. Dalla bicicletta volutamente sgonfiata alle chiavi dell’auto fatte sparire, la campagna gioca sull’ironia. Per gli acquirenti, invece, la scelta passerà soprattutto dai numeri del preventivo.