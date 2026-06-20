FIAT e Disney Italia insieme per Toy Story 5: la nuova 600 Turbo 100 debutta alla première di Roma, simbolo di cambiamento e versatilità per le famiglie

Ufficio Stampa FIAT Alla première di Toy Story 5 arriva la FIAT 600 Turbo 100

Si rinnova la collaborazione tra FIAT e Disney Italia. In occasione dell’uscita di Toy Story 5, arrivato nelle sale italiane il 18 giugno, la Casa torinese ha messo a disposizione la 600 Turbo 100 per accompagnare la première nazionale del film al Teatro Sistina di Roma e incarnare, sul piano automobilistico, il tema del cambiamento affrontato anche nell’ultima opera targata Pixar. Prima della proiezione, la vettura ha attraversato Roma fino all’ingresso del Teatro Sistina.

Una partnership all’insegna di valori condivisi

Da anni ormai i due marchi portano avanti una prolifica collaborazione, inaugurata nel 2024, quando FIAT aveva deciso di festeggiare i cento anni di Disney realizzando cinque esemplari speciali della Topolino. Dopodiché le parti avevano riunito le forze con il progetto legato alla Fiat 600 Hybrid e a Inside Out 2. In un incontro tra mobilità, cultura pop e pubblico familiare, l’iniziativa incentrata su Toy Story 5 consolida un’intesa già rodata, basata sulla condivisione dei valori e sulla volontà comune di affrontare le sfide di tutti i giorni.

Il punto di contatto scelto da FIAT riguarda l’evoluzione delle abitudini. Da un lato la saga di Toy Story ha raccontato sullo schermo i cambiamenti vissuti dalle famiglie, dall’altro il costruttore italiano ha cercato di rappresentare il progresso su strada. Ritmi e abitudini cambiano, ma FIAT persegue l’obiettivo di sempre: dare vita a un mezzo semplice da gestire e abbastanza versatile da adattarsi a situazioni diverse.

Con un motore benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, la Fiat 600 Turbo 100 ascolta le richieste di tutti quei conducenti ancora esitanti sul passaggio all’elettrico o all’ibrido. Perché optare per una meccanica tradizionale non vuol dire scendere a compromessi nelle dotazioni.

Invece di proporre un’unica motorizzazione, FIAT lascia al cliente la libertà di orientarsi tra la variante Hybrid, quella elettrica e, appunto, la nuova unità a benzina, disponibile negli allestimenti Pop, Icon, Business, La Prima e Sport. In questo modo l’utente può scegliere come meglio crede in base all’utilizzo, al budget e alla capillarità delle infrastrutture di ricarica sul territorio. L’accostamento della 600 Turbo 100 a Toy Story 5 le permette di far valere il suo carattere trasversale, che nella mobilità quotidiana trova il terreno più fertile. Nella visione di FIAT l’auto deve saper parlare a diverse generazioni attraverso un linguaggio emotivo comune.

Toy Story 5: lo scontro generazionale

In Toy Story 5 i giocattoli sono costretti a fare i conti con l’arrivo della tecnologia. Woody, Buzz, Jessie e il resto del gruppo incontrano Lilypad, un tablet convinto di sapere che cosa sia meglio per Bonnie. È il preludio di uno scontro tra il gioco tradizionale e un nuovo modo di occupare il tempo, con il rischio che le vecchie abitudini vengano messe da parte.

Dietro la macchina da presa torna Andrew Stanton, già coinvolto nella nascita della saga e affiancato alla regia da Kenna Harris. Lindsey Collins ha curato la produzione, mentre Randy Newman firma ancora una volta le musiche originali. La colonna sonora include anche il brano I Knew It, I Knew You, interpretato da Taylor Swift e scritto insieme a Jack Antonoff.