Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Nuova variante per la 600

Fiat sfrutta l’inizio del mese di aprile per aggiornare la gamma della sua Fiat 600, con l’introduzione di una nuova variante. Debutta ufficialmente, infatti, la Fiat 600 Turbo con motore benzina da 100 CV, abbinato al cambio manuale a 6 marce. Si tratta di una variante che ricoprirà un ruolo di primo piano per il futuro del modello sul mercato italiano, con la possibilità concreta di generare volumi di vendita significativi, anche grazie a un prezzo di lancio sicuramente interessante.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli relativi alla nuova versione della 600 appena annunciata dalla Casa italiana e all’offerta lancio che porta il prezzo a 18.950 euro, riservata ai clienti che sceglieranno di effettuare l’acquisto nel corso del mese di aprile 2026 a determinate condizioni.

Una versione molto interessante

La nuova Fiat 600 Benzina con motore Turbo da 100 CV e cambio manuale a 6 marce rappresenta oggi un’opzione di grande interesse per il crossover della Casa italiana. Il motore in questione è un tre cilindri da 1.299 cm3 che può garantire una potenza massima di 101 CV, disponibili a 5.500 giri al minuto, e una coppia massima di 205 Nm da 1.750 giri al minuto.

Il motore può contare su un turbocompressore a geometria variabile che ottimizza la risposta del motore a bassi regimi e, secondo la Casa, è in grado di facilitare la guida urbana e i sorpassi, migliorando anche il piacere di guida in tutte le condizioni. Da segnalare anche un sistema di iniezione diretta ad alta pressione (350 bar) e un funzionamento basato sul ciclo Miller con alto rapporto di compressione.

La nuova versione della 600 arriva sul mercato con la possibilità di essere abbinata a tutti gli allestimenti in gamma. Per i clienti, quindi, c’è la possibilità di scegliere tra le versioni Pop, Icon, Business, La Prima e Sport. In questo modo, al momento dell’acquisto, si può trovare il giusto equilibrio tra costi e dotazione.

La 600, modello che raccoglie l’eredità di un simbolo della storia di Fiat, è disponibile anche con il motore 1.2 Hybrid in grado di erogare una potenza massima di 110 CV oppure di 145 CV, in base alla versione scelta. Questa motorizzazione è abbinata al cambio automatico. In listino c’è anche la versione elettrica, la 600e, con motore da 156 CV e con un’autonomia nel ciclo WLTP pari a 406 chilometri.

La promo lancio

Il lancio della Fiat 600 con il nuovo motore turbo benzina è supportato da un’offerta commerciale dedicata. La vettura, per tutto il mese di aprile, sarà disponibile con prezzi a partire da 18.950 euro, grazie a uno sconto di 3.400 euro in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e 1.500 euro scegliendo come formula di pagamento il finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Questa nuova variante, quindi, va ad ampliare il listino della 600 espandendolo verso il basso e rendendo il crossover ancora più accessibile.

Per passare alla versione Hybrid, ad esempio, servono più di 5 mila euro, considerando le promozioni disponibili nel corso del mese di aprile. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento a una delle concessionarie del brand che ha confermato anche l’avvio delle consegne a partire dal prossimo mese di giugno.