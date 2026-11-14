Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Fiat Fiat Argo X, la Grande Panda cambia volto per il Brasile

C’è un pezzo di Italia che sta per sbarcare dall’altra parte dell’Atlantico. Fiat ha diffuso le prime foto ufficiali della nuova Argo X, la compatta derivata dalla Grande Panda che debutterà in Brasile nei prossimi mesi.

Le immagini arrivano dopo le prime apparizioni camuffate di qualche tempo fa, quando la carrozzeria nascondeva ancora molti dettagli. Adesso la vettura si mostra senza veli, con qualche differenza rispetto alla cugina europea e un motore pensato apposta per il mercato locale.

Tinta inedita e altre novità

L’Argo X è stata mostrata in una tinta inedita, il Verde Pistacchio. Il colore dà alla compatta un aspetto fresco e giovane, in linea con lo spirito della Grande Panda.

Dal punto di vista estetico, la famiglia è chiara: resta la firma luminosa della Grande Panda, con i pixel che disegnano una X nelle luci diurne e negli elementi a LED dei gruppi ottici posteriori. Una scelta che richiama anche il nome del modello brasiliano.

Le differenze, però, ci sono e si notano nei dettagli. Sulle fiancate non compare la scritta Panda ribattuta nella lamiera, mentre sul portellone il logo Fiat è al centro, in colore scuro e non ricavato nel metallo. Piccoli ritocchi, che bastano a distinguere la versione carioca da quella europea.

Per gli interni, Fiat non ha ancora mostrato nulla. È ragionevole pensare, però, che riprendano in modo molto fedele quelli della Grande Panda.

Bandiera italiana in bella vista

Il dettaglio più simpatico è all’anteriore. Nella sottile presa d’aria, le quattro barrette diagonali sfoggiano i colori della bandiera italiana, per ricordare l’origine del modello. Un modo per ribadire che, pur nata per un altro mercato, questa Fiat non rinnega le proprie radici italiane.

Tre cilindri 1.0 turbobenzina

Passiamo alla meccanica. Sul portellone si legge T200 MHEV, sigla che racconta bene cosa c’è sotto il cofano: un tre cilindri 1.0 turbobenzina con sistema mild hybrid a 12 V, abbinato a un cambio CVT a sette rapporti. Il mild hybrid a 12 V è una soluzione leggera: non permette di viaggiare in elettrico, ma aiuta il motore a benzina a lavorare meglio.

La potenza dipende dal carburante, come spesso accade in Brasile. Con la benzina il motore eroga 125 CV, mentre con l’etanolo sale a 130 CV e 200 Nm di coppia massima. A dare una mano ci pensano due batterie, una nel vano motore e l’altra sotto il sedile del conducente, che alimentano un motore elettrico da 3 kW, pari a 4 CV.

Il suo compito è dare una spinta supplementare al motore termico in accelerazione e in ripresa, contribuendo anche a ridurre i consumi. Al momento non si sa se ci saranno altre motorizzazioni, ma una versione elettrica sembra quasi da escludere.

Resta da capire quando l’Argo X arriverà davvero nelle concessionarie brasiliane e a quale prezzo: per ora non ci sono informazioni precise, e si parla solo di un debutto nei prossimi mesi.

Per chi segue la Grande Panda anche in Italia, questa nuova versione è comunque un buon indizio di quanto il progetto possa adattarsi a mercati diversi, con carrozzeria ritoccata, motori su misura e perfino qualche tocco di stile in più.