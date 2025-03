Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Nuova Pandissima si ispirerà alla concept Giga Panda?

Il 2025 sarà un anno fondamentale per Fiat che ha in cantiere diversi progetti, con l’obiettivo di arricchire la gamma e sostenere il suo programma di crescita sul mercato europeo. Il marchio del Gruppo Stellantis sta lavorando al lancio della nuova Fiat Pandissima, nome non definitivo con cui viene indicato il futuro SUV di segmento C che andrà ad affiancare gli altri modelli della famiglia Panda sul mercato. Il progetto è stato confermato in passato da Olivier Francois, numero uno del brand, che aveva utilizzato proprio il nome “Pandissima” per indicare questo modello che potrebbe richiamare nelle linee la concept Giga Panda, svelata lo scorso anno con un render (in foto in testa all’articolo). Andiamo a vedere i dettagli completi.

Arriva il nuovo SUV

La nuova Fiat Pandissima andrà ad affiancare le altre novità della gamma del marchio italiano che ha da poco avviato la distribuzione della Fiat Grande Panda, la nuova segmento B destinata a diventare un punto di riferimento dell’intera gamma Fiat, e si prepara a lanciare la Fiat 500 ibrida, variante con motore benzina e sistema di elettrificazione della 500 a zero emissioni. Il modello in questione dovrebbe debuttare nel corso del 2025, probabilmente nel corso della seconda metà dell’anno. Le informazioni sono ancora ridotte e sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

Come sarà

La Pandissima sarà un SUV di segmento C. Come chiarito di recente da Olivier Francois, che ha confermato che le future Fiat non supereranno i 4,5 metri di lunghezza, avrà dimensioni compatte. La lunghezza del modello potrebbe aggirarsi intorno ai 4,4 metri. Alla base del progetto ci sarà la piattaforma Smart Car, utilizzata anche per la Grande Panda e in grado di adattarsi anche a modelli più grandi, proprio come il futuro SUV di Fiat.

Per quanto riguarda la gamma di motorizzazioni possiamo ipotizzare una strategia di diversificazione dell’offerta da parte di Fiat, come già fatto con altri modelli. Sicuramente ci sarà almeno una variante elettrica che, però, non sarà sola. La Pandissima, infatti, dovrebbe arrivare anche in versione ibrida, con una motorizzazione Mild Hybrid che potrebbe essere costituita dal “solito” tre cilindri turbo da 1.2 litri in grado di erogare 136 CV di potenza, abbinato a un cambio automatico a 6 rapporti, in cui viene integrato un motore elettrico da 29 CV.

Come la Grande Panda, anche la nuova Pandissima sarà un modello accessibile, con un buon rapporto qualità/prezzo e senza troppi fronzoli. Fiat, in questo modo, intende arricchire la gamma Panda con un terzo modello che andrà ad affiancare la già citata segmento B oltre che l’immortale Panda, la cui produzione è stata rinnovata ancora per diversi anni. Il nuovo SUV punterà a far crescere Fiat in un segmento che attira molti automobilisti, alla ricerca di SUV economici ma di buona qualità, con una dotazione ricca e un rapporto qualità/prezzo interessante. Modelli come la Dacia Duster potrebbero rappresentare il target di riferimento della Pandissima, pronta ad arrivare sul mercato per garantire una forte crescita al marchio italiano. Ne sapremo di più, di certo, nelle prossime settimane.