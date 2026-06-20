Ufficio Stampa FIAT FIAT Doblò EasyPRO: spazio e flessibilità al servizio del lavoro

Spazio, costi sotto controllo e un abitacolo configurabile in base alle esigenze della giornata: è tutto quanto cerca il professionista in un veicolo commerciale. Da questi presupposti FIAT Professional ha sviluppato il nuovo Doblò EasyPRO, versione d’ingresso della gamma pensata soprattutto per piccoli imprenditori, flotte e attività appena avviate.

Design funzionale e nuova filosofia Smart Compact Van

Il modello fa parte del nuovo progetto Smart Compact Van di Stellantis Pro One, condiviso anche con Citroën Berlingo Van First, Opel Combo Start e Peugeot Partner Active. Pur mantenendo l’architettura del Doblò già conosciuto, introduce un frontale più robusto, riconoscibile dall’ampio paraurti, mentre all’interno cambiano plancia e pannelli delle portiere. ll costruttore punta così a semplificare l’utilizzo del mezzo nel quotidiano.

Le analisi condotte da Stellantis hanno mostrato che il 40% dei clienti non è interessato alla configurazione a tre posti e che, per circa il 90% del tempo lavorativo, i professionisti viaggiano da soli. Da qui nasce il Flexiseat, il principale elemento distintivo del Doblò EasyPRO: quando necessario, il sedile del passeggero può essere ripiegato, ricavando fino a mezzo metro cubo di volume aggiuntivo nel quale sistemare attrezzi, pacchi ingombranti o altro materiale. Alla configurazione è abbinabile il Modutable, una superficie opzionale che trasforma il lato passeggero in una piccola postazione di lavoro, da usare come appoggio per il computer oppure durante una pausa.

Con il Drivedrawer sotto il sedile del guidatore, documenti e dispositivi elettronici sono sempre al posto giusto. Il comfort è completato dalla Moduconsole, la console centrale rimovibile che unisce un comodo scomparto chiuso a pratici portabicchieri. Tutto a portata di mano.

Nella parte alta della plancia arriverà, dal 2027, il pratico Dashbox. Se serve trasportare oggetti lunghi, entra invece in gioco il sistema Magic Cargo: il sedile centrale si ripiega, aumentando lo spazio disponibile, mentre nella configurazione ordinaria permette di ospitare una terza persona. Il pacchetto si completa con una presa da 220 volt, alla quale collegare PC e altri dispositivi elettronici.

Le dimensioni restano invariate rispetto al resto della gamma. Il Doblò EasyPRO sarà proposto in due lunghezze, con una portata utile compresa tra 650 kg e una tonnellata e un volume di carico che raggiunge i 4,4 metri cubi.

Elettrico, diesel o benzina: i motori

FIAT Professional ha scelto di puntare su diverse alimentazioni: la gamma comprenderà una versione completamente elettrica, accreditata di un’autonomia massima di 270 km, insieme a due motori diesel e a un’unità a benzina. Le tre proposte termiche saranno associate al cambio manuale, mentre dal prossimo anno si aggiungerà anche una variante mild hybrid.

Ancora nessuna indicazione ufficiale sul prezzo, ma Stellantis anticipa un listino d’ingresso più basso rispetto alle altre versioni della gamma, sia per i motori termici sia per quello elettrico. Gli ordini apriranno nel mese di settembre, con l’approdo sul mercato previsto a partire da novembre. Anziché perdersi in complicazioni superflue, il Doblò EasyPRO si rivolge ai professionisti offrendo ciò di cui ha effettivamente bisogno: capacità di carico, abitacolo flessibile e costi più accessibili. Una formula poco appariscente, ma coerente con la funzione del veicolo.