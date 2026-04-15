Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat: la novità si chiama Fastback

Fiat si prepara a entrare in una nuova dimensione con un modello che promette di scardinare gli equilibri di un segmento finora mai esplorato dal marchio torinese in Europa: quello dei SUV per famiglie, dalle dimensioni generose e dal design audace.

Il debutto della nuova Fiat Fastback è atteso entro la fine dell’anno e rappresenta una mossa strategica fondamentale per competere in un mercato dove i C-SUV sono ormai i protagonisti assoluti. Fino a oggi, questo territorio è stato dominato dai concorrenti, ma ora brand di Stellantis punta a rispondere con una vettura che unisce spazio, versatilità e uno stile in linea con i gusti contemporanei.

Avvistamenti su strada

A darci un’anteprima concreta di quello che ci aspetta sono state le recenti foto spia catturate dal noto fotografo Walter Vayr, alias Gabetz Spy Unit. Avvistata sulle strade di Torino, la vettura mostrava un leggero camuffamento che ha permesso, per la prima volta, di scorgere le sue forme definitive. La prima impressione percepita è quella di un veicolo dalla personalità forte, in linea con il nuovo corso stilistico inaugurato con la recente Grande Panda.

Dunque, dal punto di vista del design, la nuova Fastback sembra attingere a piene mani dal linguaggio estetico delle B-SUV che scalano le classifiche europee. All’anteriore si notano linee nette e i fari a pixel, che donano un tocco moderno alla calandra robusta. Tuttavia, è nel profilo e nel posteriore che la vettura svela la sua anima originale. Precisamente in queste sezioni scorgiamo un taglio da SUV coupé, con un assetto più alto nella parte posteriore e una linea del tetto discendente, quasi sportiva.

Sotto ci sarà la Smart Car

Sotto all’abito, per adesso apprezzato soltanto con ampie camuffature, la Fastback poggerà sulla piattaforma Smart Car, la stessa architettura flessibile utilizzata usata proprio la Grande Panda. Per quanto riguarda le dotazioni, Fiat punta su una ricetta che mette al centro il rapporto qualità-prezzo, cercando di intercettare quegli utenti che necessitano di una vettura spaziosa ma con un occhio di riguardo ai costi di listino.

Le possibili motorizzazioni

Le motorizzazioni saranno sicuramente ampie, in linea con quell’approccio multi-energia che sta premiando il marchio torinese. Dunque, ci sarà sicuramente una versione elettrica, che dovrebbe ospitare una batteria più capiente dei 44 kWh standard, cercando di raggiungere a un’autonomia di circa 400 km (WLTP). La potenza si aggirerebbe sui 100 CV, con un sistema di ricarica rapida in corrente continua da 100 kW capace di portare l’energia dal 20 all’80% in soli 30 minuti.

Poi, spazio a una variante ibrida, equipaggiata con il sistema mild hybrid basato sul tre cilindri turbo. Saranno disponibili potenze da 110 CV o 145 CV, abbinate a un cambio automatico a sei rapporti che integra un piccolo motore elettrico da 28 CV. Questo schema permetterebbe manovre e brevi spostamenti cittadini in modalità 100% elettrica fino a 30 km/h.

Infine, non dovrebbe mancare neppure una classica soluzione a benzina, con un’unità turbo con cambio manuale a sei rapporti, ideale per mantenere basso il prezzo d’attacco. Un po’ come accaduto di recente con la 600.

Ipotesi prezzo

Lasciamo per ultimo il capitolo prezzi, ancora difficile da identificare con certezza. È ipotizzabile, però, che con la Fastback, Fiat cerchi di andare apertamente allo scontro con Dacia, che presidia questo segmento con auto di successo come Duster e Bigster.

Di conseguenza, è lecito attendersi un listino estremamente competitivo, capace di rendere il SUV-Coupé una delle opzioni più accessibili e interessanti per le famiglie europee alla ricerca di spazio e stile senza compromessi.