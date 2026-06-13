Fiat agevola i neopatentati Under 30: tutta la gamma disponibile con sconti e comode rate mensili da 99 euro, inclusi servizi e manutenzione ordinaria

Ufficio Stampa FIAT FIAT, tutta la gamma è ora anche per i neopatentati

Prendere la patente? Un traguardo difficile da tagliare, anche oggi, soprattutto oggi, tra i costi delle autoscuole e il miraggio di un’auto nuova. Ma non per questo bisogna smettere di sognare, e infatti FIAT prova a investire la rotta con “La prima Fiat non si scorda mai”, un pacchetto confezionato ad hoc per gli Under 30 e i neopatentati.

La gamma si apre ai giovani guidatori

L’iniziativa profuma di fiducia verso le nuove generazioni. Troppo spesso, chi ha conseguito da poco l’ambita licenza di guida si sente “limitato” nella scelta del veicolo a causa di norme restrittive sulla potenza. Per rompere lo schema, la Casa italiana rende l’intera gamma omologata e adatta ai neopatentati. Già, proprio tutta, dalla iconica Pandina alla intramontabile 500, fino alle nuove Grande Panda (entrata persino nelle grazie di Jeremy Clarkson), 600 e Qubo L. Poco importa quale sia il modello o la motorizzazione: il giovane cliente non deve rinunciare al proprio stile o alle proprie esigenze, senza la fastidiosa sensazione di ripiego spesso associata all’acquisto della prima vettura.

Fermandosi alla superficie, verrebbe magari da pensarla una semplice trovata commerciale, ma l’iniziativa merita una maggiore attenzione. Sviluppato in stretta sinergia con Stellantis Financial Services, il piano offre un ecosistema di supporto ai ragazzi e alle ragazze Under 30 che hanno conseguito la patente da tre anni. Se il costo di una nuova vettura è aumentato in maniera considerevole nel giro di pochi anni, qui la barriera d’ingresso scende parecchie grazie a uno sconto speciale, applicabile anche senza la necessità di rottamare o dare in permuta un usato, e un tasso agevolato del 2,99%.

Le condizioni finanziarie vanno incontro a un bacino di giovani guidatori con budget di spesa contenuti. A partire da 99 euro mensili ci si può portare a casa la Pandina Hybrid Pop, che, se paragonata ai costi di gestione quotidiana, suona come una rivoluzione in piena regola, in quanto permette ai ragazzi di muoversi nel traffico urbano evitando di dipendere dai mezzi pubblici o di prosciugare i loro risparmi con il pagamento in un’unica soluzione.

Supporto e serenità per la prima guida

Ma c’è di più. “La prima Fiat non si scorda mai” affianca i giovani automobilisti nel loro percorso di crescita. Grazie alla formula “Fiat Più”, il finanziamento include, oltre al Valore Futuro Garantito, anche pacchetti assicurativi “Furto & Incendio Plus” e il servizio “Service Care Plus”. In particolare, quest’ultimo garantisce la manutenzione ordinaria programmata, e rassicura i conducenti alle prime armi, ancora poco esperti nella gestione dell’officina.

FIAT rafforza la propria presenza sul mercato italiano puntando sulle nuove generazioni. Dopo aver stregato gli adolescenti con la Topolino, il marchio allarga gli orizzonti ai neopatentati sull’intera gamma per dare un boost alle vendite e posizionarsi come partner ideale per la prima esperienza al volante. Proporre un veicolo accessibile e facile nella manutenzione facilita l’indipendenza dei ragazzi, obiettivo che da sempre rende la patente un sogno. Con l’iniziativa, FIAT lega il proprio nome all’inizio di questa esperienza, tendendo la mano ai nuovi guidatori lungo il percorso di vita e mobilità.