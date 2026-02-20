Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat al lavoro per la nuova "Giga Panda"

I piani di Fiat per il 2026 prevedono un significativo rafforzamento della presenza del marchio nel cuore del segmento C attraverso un modello di ampio respiro, affiancato alla nuova Fastback. Identificato attualmente con il nome ufficioso di “Giga Panda”, il progetto riguarda un SUV lungo circa 4,5 metri, concepito non solo per l’Europa ma per rispondere alle esigenze di un mercato globale.

La base tecnica di questo nuovo veicolo è la piattaforma Smart Car del gruppo Stellantis, un’architettura modulare e flessibile già impiegata per la Grande Panda e la Citroën C3 Aircross, scelta per la sua capacità di ospitare diverse tipologie di motorizzazione contenendo al contempo i costi industriali. Ulteriori indiscrezioni suggeriscono che questo SUV potrebbe avere anche 7 posti. Un bel biglietto da visita con il quale presentarsi, anche al cospetto delle famiglie italiane ed europee.

Estetica e innovazione dell’abitacolo

Dal punto di vista del design, la Fiat Giga Panda manterrà una forte coerenza visiva con la recente famiglia Panda, in particolare con la Grande Panda e non tanto con la Pandina. Le indicazioni emerse dai primi prototipi mostrano un frontale caratterizzato da sottili elementi luminosi a LED con grafica “pixel”, una firma stilistica che dovrebbe essere ripresa anche nella sezione posteriore della vettura per consolidare la nuova identità del marchio.

Per quanto riguarda gli interni, le indiscrezioni puntano su un’impostazione più moderna e tecnologicamente evoluta rispetto alla sorella minore Grande Panda, che sta scaldando le classifiche di gradimento del mercato anche in Italia (a gennaio è stata la quarta auto più venduta).

Le analisi condotte sui muletti della Fastback, con la quale condivide gran parte della base tecnica, rivelano una plancia dominata dalla strumentazione digitale posizionata dietro al volante e da un ampio display centrale touch dedicato ai servizi di infotainment e alla connettività. Questo posizionamento punta a elevare la percezione di qualità e modernità percepita a bordo.

Motorizzazioni: ibrido, elettrico e altre varianti

La gamma motori prevista per la Giga Panda appare vasta e articolata per coprire diverse fasce di mercato. Sul versante della propulsione termica elettrificata, è atteso sotto il cofano il rodato T Gen3, in poche parole il 1.2 PureTech mild hybrid aggiornato, capace di una potenza di sistema fino a 145 CV e abbinato a un cambio automatico a sei rapporti.

La strategia di elettrificazione pura prevede invece una variante 100% elettrica da 113 CV. Per questa versione, l’opzione principale dovrebbe essere una batteria da 54 kWh, ma resta aperta la possibilità di una variante d’accesso equipaggiata con un accumulatore da 44 kWh per rendere il modello più competitivo soprattutto nel prezzo.

Infine, per soddisfare le richieste di alcuni mercati extraeuropei dove la transizione elettrica è meno rapida, non è esclusa l’integrazione di una motorizzazione a benzina tradizionale.

Tempistiche di lancio

Il debutto ufficiale della Giga Panda è programmato per la seconda metà del 2026. Attualmente, lo sviluppo prosegue attraverso i test su strada dei muletti della versione Fastback, che rappresenta il primo tassello della nuova offensiva commerciale Fiat nel segmento dei SUV di medie dimensioni.