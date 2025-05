Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Concept Fiat Grande Panda 4x4 con dettagli off-road

Il fuoristrada più iconico d’Italia è pronto a tornare in una veste grande e aggiornata. In occasione delle prove stampa su strada della Grande Panda Hybrid, Fiat ha svelato con sorpresa un concept pronto a far brillare gli occhi di tutti i fan della vecchia Panda 4×4. Interpretazione moderna di una leggenda popolare, il prototipo avventuriero del nuovo SUV italiano vuole giocare su un design audace pronto a sporcarsi le fiancate. Con linee tese e squadrate, Fiat Grande Panda 4×4 riprende gli stilemi moderni della versione stradale con l’aggiunta di dettagli ispirati al fuoristrada.

Si alza la luce da terra, i passaruota mettono i muscoli e si tingono a contrasto mentre i cerchioni richiamano l’essenziale con un omaggio al passato. Frontalmente troviamo l’iconica firma luminosa pixellata della nuova Grande Panda a cui vengono aggiunte due coppie aggiuntive di fasci luminosi: uno con i fendinebbia appena sotto la calandra, un altro sul porta pacchi aggiuntivo. Quest’ultimo aggiunge enfasi al fascino off-road della vettura e si presta a una praticità senza compromessi. Il tutto viene condito da una carrozzeria bordeaux con dettagli beige per un ulteriore omaggio al passato.

Dal 1983 a oggi, dal FIRE all’ibrido

Erano gli inizi degli anni 80 quando Fiat, da una delle sue bestseller, fece nascere una utilitaria di segmento B leggera, spaziosa, con un piccolo motore a benzina e un’inaspettata trazione integrale permanente. Nel corso degli anni il successo è stato indiscusso e sono rimaste impresse nella storia le svariate prove di forza di una piccola auto popolare in grado di arrivare dove anche i più grandi capisaldi del fuoristrada tentennavano. I suoi punti di forza erano l’agilità, il passo contenuto, la facilità di produzione, l’affidabilità del famoso Fire 1000 e – primo tra tutti – la leggerezza. Ora i tempi sono cambiati e il mercato ha le sue regole. Le persone richiedono auto sempre più grandi, l’Europa richiede auto più ecologiche e l’elettrificazione è una prerogativa imprescindibile. Così la Panda diventa Grande e il nuovo concept 4×4 si trasforma in un concentrato di tecnologia al servizio della libertà.

Fonte: Ufficio Stampa Stellantis

Trazione integrale ibrida per la Grande Panda 4×4

L’innovazione tecnica si trova sotto al pianale, nel sistema di trazione del prototipo di nuova Grande Panda 4×4, pensato con un asse posteriore elettrificato. Una soluzione che permette a una piattaforma che non prevede la possibilità di montare un doppio powertrain, di gestire una trazione integrale senza albero di trasmissione. Come avviene già su alcune vetture giapponesi il propulsore termico si occupa unicamente della gestione dell’asse anteriore e un piccolo propulsore elettrico sull’asse posteriore permette di gestire la trazione integrale in modo intelligente.

Con la presenza dell’elettrico le prestazioni di coppia si prospettano sorprendenti per una vettura che vuole far incontrare la filosofia essenziale del passato con le necessità del presente. Un erede diretto richiesto da anni a gran voce che forse non accontenterà i puristi, ma che ha tutte le basi per poter conquistare chi cerca una compatta spaziosa da tutti i giorni con la libertà di poter affrontare ogni situazione.