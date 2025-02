Fonte: Ufficio Stampa FIAT Nuova Fiat Grande Panda: arriva la versione 4x4

Il 2025 si appresta ad essere un anno veramente molto importante per FIAT. Dopo la presentazione avvenuta nel 2024 della Grande Panda, è tempo per questo modello di entrare finalmente in produzione. C’era grande attesa attorno ad un’auto che segna una svolta definitiva per il marchio sotto molti punti di vista. Si tratta, infatti, per certi versi del primo vero progetto partorito dalla fusione tra FCA e PSA. Certo c’era stata la Topolino, ma in quel caso si trattava di un quadriciclo e non di una vettura, mentre la 600 pur essendo su base PSA conserva caratteristiche stilistiche molto vicine a quelle della 500x.

La Fiat Grande Panda segna quindi una netta rottura con il passato a livello di design e lancia il marchio nel futuro con uno stile minimalista. L’auto in questione è costruita sulla piattaforma PSA CMP nella declinazione Smart Car e condivide la meccanica con Citroen C3 4a generazione e Opel Frontera. Le tre vetture messe a confronto si somigliano molto.

Il grande ritorno

FIAT punta davvero tantissimo sulla Grande Panda e per il futuro potrebbe lanciare alcune versioni particolari di questo modello. Olivier François, CEO di FIAT, come riportato da Autocar ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito a ciò che ci aspetta per questa vettura, in particolare sulla questione 4×4: “Si, ci siamo impegnati a fare qualcosa e lo stiamo studiando. Stiamo cercando di trovare la soluzione. Stiamo capendo se dovrà essere un ICE 4×4 o una EV 4×4”.

L’idea essenzialmente è quella di legare ancora di più questa Grande Panda allo storico modello degli anni ’80 con una versione da sempre molto apprezzata. Basti pensare che anni fa persino Gianni Agnelli se ne regalò una molto speciale, che usava per i suoi spostamenti in montagna a St. Moritz.

In arrivo una “famiglia”

Nelle idee di FIAT però c’è anche la ferma intenzione di creare una vera e propria famiglia intorno a questa vettura. Lo stesso François ha escluso la possibilità di vedere una Grande Panda a 7 posti, ma allo stesso tempo ha confermato l’intenzione del marchio nel voler realizzare i due concept presentati lo scorso anno. Le vetture in questione dovranno essere basate sulla medesima piattaforma della Grande Panda. Tra queste dovrebbe esserci anche la nuova Multipla.

Il CEO FIAT ha anche fatto sapere che verrà realizzata una Grande Panda a benzina con cambio manuale per i mercati emergenti, ma che questo modello potrebbe arrivare prima o poi in Europa. Naturalmente per il momento però la Casa torinese punta dritto sull’elettrico e l’ibrido anche per una questione di emissioni, viste le possibili multe dell’Europa. Per FIAT si tratta di un grande ritorno nel segmento B dopo l’addio della Punto nel 2018. Per il momento la Grande Panda si affiancherà alla Panda per così dire “normale” e per i prossimi anni entrambe cammineranno in parallelo, almeno finché le vendite della piccola citycar continueranno ad essere quelle odierne. In passato la Casa torinese, proprio con la Punto, aveva attuato un’operazione molto simile, salvo poi lasciare in listino dopo qualche anno solo la Grande Punto rimuovendo l’aggettivo “Grande” dal nome.