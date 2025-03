Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Fonte: Ufficio Stampa Prezzi e allestimenti della nuova Fiat Grande Panda

Una delle auto più attese di questo 2025 è senza ombra di dubbio la Fiat Grande Panda. Una vettura che segna un grande cambiamento per la Casa torinese dal punto di vista dello stile. Un veicolo che darà vita nei prossimi mesi ad una vera e propria “famiglia” di vetture che andranno poi a comporre la nuova gamma Fiat elettrica e ibrida. Negli ultimi anni il colosso italiano, pur rientrando nel Gruppo Stellantis aveva dato vita solo a restyling dei vecchi modelli già presenti nel listino. La stessa 600, pur essendo costruita sulla piattaforma PSA CMP, riprende nelle linee la 500X e la 500L.

Con questa Grande Panda, invece, Fiat dà un taglio netto con il passato. Si presenta, infatti, con un design completamente rinnovato, chiaramente ispirato a quelli della Citroën C3 e della Opel Frontera, con cui condivide anche gran parte della meccanica. Sabato 29 e domenica 30 marzo, finalmente questo modello sarà protagonista nelle concessionarie Fiat. Si tratta del grande ritorno del marchio torinese nel segmento B abbandonato nel 2018 dopo l’addio della Punto.

Porte Aperte in casa Fiat

La Grande Panda è la prima Fiat sviluppata sulla piattaforma multi-energia flessibile e versatile “Smart Car Platform” di Stellantis. Grazie al Porte Aperte nelle concessionarie, sarà possibile tastare con mano questo nuovo prodotto. In particolare c’è da segnalare il cavo di ricarica integrato e retrattile. Le due motorizzazioni attualmente in gamma sono: l’ibrida con motore turbo 1.2 litri, 110 CV e batteria da 48 volt con cambio automatico abbinato a doppia frizione. Poi c’è l’elettrica con una batteria da 44 kWh e motore elettrico da 83 kW (113 CV), con un’autonomia di 320 km nel ciclo WLTP combinato.

Questa vettura però è attenta anche all’ambiente a 360°. Adotta, infatti, plastiche e alluminio ricavati da cartoni per bevande e con il BAMBOX Bamboo Fiber Tex, un nuovo tessuto innovativo e ricavato da vere fibre di bambù è stata rivestita la plancia della Grande Panda La Prima. Fiat punta tantissimo su questo modello, che come dicevamo, dovrà fare da apripista ad altri come la Giga Panda (nome provvisorio).

Allestimenti e prezzi

Per quanto riguarda gli allestimenti invece, la versione ibrida ha quelli: Pop, Icon e La Prima. Quella elettrica, invece, può contare su La Prima e su la (Grande Panda)RED. La vettura sarà proposta con 7 livree diverse che richiamano i colori tipicamente italiani: il giallo del sole, l’azzurro del mare, la freschezza dell’acqua, le tonalità della terra. Questi poi sono abbinati ai più classici bianco, rosso e nero. Naturalmente Fiat ha anche pensato ad un’offerta di lancio molto allettante per il nuovo modello.

La versione ibrida con cambio automatico e doppia frizione è proposta a partire da 16.950 euro, mentre per quanto concerne la versione elettrica sarà disponibile a partire da 22.950 euro. Naturalmente questi prezzi sono da tenere in considerazione in caso di rottamazione e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. L’ibrida l’offerta propone un anticipo di 5.585 euro, 35 rate da 79 euro e una maxi rata finale di 11.502,30 euro. L’elettrica, invece, si propone con un anticipo di 6.390 euro, 35 rate da 199 euro e una maxi rata finale di 13.117,30 euro.