Fiat Grande Panda e Citroën C3 sono due novelle protagoniste del segmento B, un mercato cruciale per le Case automobilistiche, ma sono legate anche da una parentela stretta e da un antagonismo che potrebbe vederle rivaleggiare nelle classifiche di vendita. Questi due modelli, infatti, pur condividendo una base tecnologica comune e diverse caratteristiche, si distinguono per un design personale, interni ricercati e motorizzazioni al passo coi tempi. Inoltre, entrambe sono offerte a prezzi competitivi, tanto in versione ibrida quanto in elettrica. La loro piattaforma è la Smart Car di Stellantis, ideata per contenere i costi di produzione e posizionare in modo competitivo le due creature compatte. Dunque, non resta che scoprire la Granda Panda e la nuova C3 nel dettaglio.

Design esterno: stile diverso

Le dimensioni dei due modelli sono simili, ma con alcune differenze marginali. La Fiat Grande Panda ha una lunghezza di 3,99 metri, una larghezza di 1,75 metri e un’altezza di 1,57 metri. La Citroën C3 è leggermente più grande, infatti, ha una lunghezza di 4,02 metri, una larghezza di 1,76 metri e un’altezza di 1,58 metri. Nonostante le forme squadrate per tutte e due, l’impronta stilistica è molto diversa. La Citroën C3 adotta un approccio più semplice, con forme totalmente inedite rispetto al passato. La Fiat Grande Panda, invece, si abbevera del suo Heritage, rispolverando molti elementi caratteristici della Panda originale degli anni ’80 che fu disegnata da Giorgetto Giugiaro.

Mettendole sotto alla lente di ingrandimento, la C3 vanta una calandra sottile e fari LED a boomerang, in linea con il nuovo family feeling della Casa francese. Alcuni allestimenti offrono anche la possibilità di avere il tetto a contrasto, che aumenta il fascino di questa piccola utilitaria. La Grande Panda, invece, si distingue per la mascherina che integra i gruppi ottici con un design a pixel, un richiamo esplicito al mondo degli anni ‘80. Nella parte posteriore, i fari squadrati rimandano alle forme della Panda che fu. Sulla fiancata, è presente la scritta “Panda” in rilievo che ben caratterizza il veicolo.

Le differenze nell’abitacolo

Anche gli interni riflettono le diverse filosofie di design dei due modelli. La Fiat Grande Panda si ispira al passato, con un richiamo – anche in questo caso – alla Panda originale. Il volante a due razze, le bocchette dell’aria condizionata dalla forma poligonale e il vano portaoggetti che si ispira alla “tasca” dello storico modello sono alcuni degli omaggi alla sua antenata. La Citroën C3, invece, adotta un approccio più minimalista, con un abitacolo più semplice in termini di modanature e rivestimenti. Il quadro strumenti è posizionato molto in profondità, quasi in corrispondenza del parabrezza.

La Grande Panda offre di serie un quadro strumenti digitale da 10 pollici di fronte al guidatore. Nei modelli base, entrambe le vetture sono dotate di un supporto per smartphone al posto dell’infotainment. Le versioni più ricche, invece, presentano un display da 10,25 pollici, con un software intuitivo sia per l’italiana che per la francese, le cui differenze riguardano esclusivamente la grafica e la disposizione di alcuni comandi.

Bagagliaio e capacità di carico

La Fiat Grande Panda si distingue per una maggiore capacità di carico rispetto alla Citroën C3. Il bagagliaio della Grande Panda ha una capacità minima di 412 litri, sfruttando anche lo spazio sotto il tappetino destinato alla ruota di scorta. Nella versione elettrica, la capacità cala a 361 litri, sempre considerando lo spazio sotto la cappelliera e al tappetino. La Citroën C3, invece, garantisce una capacità di carico di 310 litri.

Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori, la capacità di carico della Grande Panda sale a 1.366 litri (1.315 litri per la versione elettrica), sfruttando l’assenza della ruota di scorta. Per quanto riguarda la collega francese, questo dato non è stato ancora annunciato. Infine, nessuno dei due modelli è dotato di frunk, una caratteristica comune a molte auto elettriche.

Fiat Grande Panda e Citroën C3: le motorizzazioni

Sia la Fiat Grande Panda che la Citroën C3 condividono molte opzioni di motorizzazione, inclusi propulsori mild hybrid e completamente elettrici. Vediamo dettagliatamente:

entrambi i modelli sono disponibili con un motore 1.2 tre cilindri da 100 CV, abbinato a una batteria agli ioni di litio a 48 Volt da 0,9 kWh e un motore elettrico da 21 kW (28,5 CV). Questo sistema è in realtà un “middle hybrid“, in quanto permette di partire da fermo e guidare a basse velocità (fino a circa 30 km/h) utilizzando solo il motore elettrico. Quest’ultimo è integrato nel cambio automatico a doppia frizione eDCT a 6 marce, l’unica opzione di trasmissione per i modelli elettrificati. Elettrica: le varianti elettriche delle due segmento B di Stellantis sono dotate di un motore anteriore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh. Questa configurazione permette una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h in 11 secondi per entrambi i modelli. L’autonomia dichiarata è di 320 km per la Grande Panda e 326 km per la C3 nelle versioni You e You con Pack Plus . L’autonomia della C3 scende a 320 km nell’allestimento top di gamma Max, che monta cerchi da 17″ invece che da 16″. La ricarica in corrente alternata è fino a 7 kW, permettendo di ricaricare dal 20 all’80% in circa 4 ore e 20 minuti. Come optional, è disponibile un caricatore di bordo da 11 kW, che riduce il tempo di ricarica a 2 ore e 50 minuti. In corrente continua, la ricarica arriva fino a 100 kW, consentendo un “pieno” in 27 minuti. Un’esclusiva della Grande Panda elettrica è il cavo di ricarica integrato (unico al mondo tra le auto) nella zona anteriore, lungo 4,5 metri, che facilita il collegamento a una colonnina.

le varianti elettriche delle due segmento B di Stellantis sono dotate di un motore anteriore da 113 CV alimentato da una batteria da 44 kWh. Questa configurazione permette una velocità massima di 132 km/h e un’accelerazione 0-100 km/h in 11 secondi per entrambi i modelli. L’autonomia dichiarata è di e . L’autonomia della C3 scende a 320 km nell’allestimento top di gamma Max, che monta cerchi da 17″ invece che da 16″. La ricarica in corrente alternata è fino a 7 kW, permettendo di ricaricare dal 20 all’80% in circa 4 ore e 20 minuti. Come optional, è disponibile un caricatore di bordo da 11 kW, che riduce il tempo di ricarica a 2 ore e 50 minuti. In corrente continua, la ricarica arriva fino a 100 kW, consentendo un “pieno” in 27 minuti. Un’esclusiva della Grande Panda elettrica è il cavo di ricarica integrato (unico al mondo tra le auto) nella zona anteriore, lungo 4,5 metri, che facilita il collegamento a una colonnina. Benzina: la Citroën C3 è l’unica a offrire una motorizzazione tradizionale a benzina, con un 1.2 non elettrificato da 100 CV e cambio manuale a 6 rapporti.

Confronto fra prezzi

I prezzi di listino variano a seconda del modello e della motorizzazione. La Fiat Grande Panda parte da 18.900 euro per la versione mild hybrid in allestimento Pop, e da 24.900 euro per l’elettrica in versione RED. La Citroën C3 ha un prezzo di partenza di 15.240 euro per la versione 1.2 a benzina non elettrificata, 20.550 euro per l’ibrida e 23.900 euro per l’elettrica.