Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La Fiat Grande Panda Kartell è il frutto di una partnership tra due brand iconici

In occasione del Salone del Mobile di Milano, in corso fino al prossimo 13 aprile, si registra il debutto della Nuova Fiat Grande Panda Kartell, un esclusivo progetto collaborativo che coinvolge lo storico brand di design e il Centro Stile Fiat con l’obiettivo di esaltare lo styling del nuovo modello di segmento B.

Una fusione vincente

La Fiat Grande Panda Kartell viene definita nel comunicato ufficiale come la “fusione vincente” di due mondi complementari. Il celebre design dei prodotti Kartell e lo stile della Grande Panda, modello destinato a influenzare la gamma Fiat in futuro, si uniscono per creare un progetto unico nel suo genere.

Non è la prima volta che Kartell e Fiat collaborano. Già negli anni 50, infatti, Kartell progettò un esclusivo portasci per la prima generazione della Fiat 500, uno dei modelli simbolo della storia di Fiat. In tempi più recenti, inoltre, i due brand hanno collaborato per dar vita alla Fiat 500e Kartell, svelata nel 2020 e, anche in questo caso, realizzata da Kartell in collaborazione con il Centro Stile Fiat. Questa volta, però, la partnership si concentra su un modello inedito che, dal punto di vista del design, ha ancora tantissimo da dire e che potrebbe sorprendere in futuro.

Il progetto viene definito come un “work-in-progress” con la capacità di incarnare “i valori e le caratteristiche stilistiche di entrambi i brand” sfruttando la contaminazione di “idee e materiali tra i due settori“. Per la presentazione della Grande Panda Kartell è stato realizzato un ambiente unico che combina sfumature di rosso oltre a vari prodotti del catalogo di Kartell.

Un progetto unico

La Fiat Grande Panda Kartell propone una livrea rossa, per trasmettere energia e passione, mentre l’abitacolo è realizzato con l’esclusivo Tasmania Blue. Il logo Kartell diventa un elemento centrale decorativo e viene riproposto in vari punti della vettura. Interessante è anche la scelta di sfruttare il Policarbonato 2.0 per gli interni. Si tratta di un polimero di seconda generazione, realizzato sfruttando fonti rinnovabili e che evidenzia la sostenibilità della produzione Kartell oltre che di modelli come la Grande Panda, realizzata in versione elettrica o ibrida e, in futuro, pronta a ritornare anche in versione 4×4.

Olivier Francois, CEO di FIAT e Global CMO di Stellantis, ha dichiarato: “Lavorare insieme promuove una cultura di innovazione continua, stimola a superare le barriere per esplorare e trovare nuove idee. Un approccio che porta alla creazione di concetti unici e innovativi, che combina l’uso di materiali sostenibili con elementi di design“. Claudio Luti, Presidente di Kartell ha aggiunto: “Sono molto felice di poter presentare questo progetto all’interno dello stand Kartell al Salone del Mobile perché è lo spazio d’elezione per tutte le migliori idee, i migliori progetti che guardano al futuro e che lavorano sull’innovazione”.

La Grande Panda Kartell non è pensata per la commercializzazione, ma risulta essere, ugualmente, un progetto molto interessante, che propone soluzioni inedite di design e dimostra come il nuovo SUV di segmento B di Fiat sia, potenzialmente, in grado di proporre un’estetica molto particolare, con ampi margini di personalizzazione. In futuro, Fiat e Kartell potrebbero continuare a sperimentare, proponendo nuove soluzioni per la Grande Panda e altri modelli del brand torinese.