Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Tre motivi che spiegano il successo della Fiat Grande Panda

L’ultima arrivata della famiglia Fiat è la più vicina al mondo Stellantis. Un B-SUV che porta in dote tutte le tecnologie più moderne, un’estetica aggiornata, ma con una filosofia che parla italiano, fatta di semplicità, prezzo aggressivo e pochi fronzoli. Ecco le ragioni per scegliere Fiat Grande Panda.

Indice Economica

Pratica

Semplice

Economica

Partiamo dal dato che, nella maggior parte dei casi, fa la differenza al momento dell’acquisto: il prezzo. La Fiat Grande Panda è la proposta più accessibile tra i B-SUV del Gruppo Stellantis, e lo è in modo piuttosto netto. Questo non significa rinunciare alla tecnologia della piattaforma condivisa col gruppo anzi, è esattamente il contrario.

Il listino parte da 17.900 euro per la versione benzina 1.2 da 100 CV, una cifra che la colloca in diretta concorrenza con le compatte tradizionali, pur offrendo la posizione di guida rialzata e le dimensioni di un SUV. Chi vuole un tocco di tecnologia in più può salire alla variante mild hybrid da 110 CV, con un ingresso fissato a 19.900 euro. Anche la versione elettrica, quella che solitamente richiede un investimento iniziale importante, rimane sotto la soglia dei 24.000 euro.

Pratica

La Grande Panda è lunga esattamente 4 metri. Una cifra che racconta tutto il senso di questa vettura. È compatta il giusto per essere davvero a proprio agio in città, tra parcheggi stretti, corsie ridotte e manovre continue. Ma allo stesso tempo è abbastanza alta da offrire una visuale diversa sul traffico e sufficientemente spaziosa da non far sentire claustrofobia a bordo.

I 1,59 metri di altezza rispetto a una normale utilitaria la rendono sciolta anche fuori dai contesti urbani. Una gita nel weekend, una strada non perfettamente asfaltata, un marciapiede alto: nulla che metta in difficoltà questa Panda. Il bagagliaio, con i suoi 412 litri, fa il suo dovere senza compromessi: non è il numero più grande della categoria, ma è più che sufficiente per le valigie di una famiglia o per il trolley di un viaggio di lavoro.

C’è poi un aspetto che spesso viene sottovalutato: la sicurezza passiva e attiva. La Grande Panda nasce su una piattaforma di ultima generazione sviluppata all’interno del Gruppo Stellantis, il che significa che sotto la carrozzeria c’è un’architettura progettata per ospitare tutti i principali sistemi di assistenza alla guida di livello 2. Mantenimento della corsia, frenata automatica d’emergenza, riconoscimento dei segnali stradali: tutto quello che oggi ci si aspetta da un’auto moderna è presente, anche nelle versioni di accesso alla gamma.

Semplice

In un mercato che spesso sembra voler complicare tutto la Grande Panda sceglie una strada diversa. La sua gamma propulsori è chiara, diretta, facile da capire al primo sguardo. Si parte dal 1.2 benzina da 100 CV con cambio manuale. Nessun sistema ibrido, nessuna complessità aggiuntiva: un motore semplice, affidabile, con costi di gestione contenuti e tutto ciò che serve per l’utilizzo quotidiano.

Salendo di un gradino, lo stesso propulsore 1.2 torna in versione mild hybrid da 110 CV, con l’elettrificazione leggera che interviene per ridurre i consumi nel traffico e nelle ripartenze. Non cambia il modo di guidare e neanche il modo di fare rifornimento. Cambia però l’efficienza. Il tutto senza dover imparare un nuovo stile di guida o preoccuparsi di dove e come ricaricare.

Chi invece è pronto al salto definitivo trova la versione 100% elettrica da 113 CV, con autonomia dichiarata di 320 km e un consumo di 16,8 kWh/100 km. È la prima Panda a zero emissioni della storia, e arriva con una batteria da 43,8 kWh che basta e avanza per l’uso quotidiano e per qualche scappata fuori porta nel weekend. Tre motori, tre risposte chiare a tre esigenze diverse.