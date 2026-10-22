Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grande Panda Turbo 100: in offerta fino al 28 ottobre

Fiat Grande Panda diventa più accessibile grazie alla promozione di ottobre 2026, che permette di acquistare la versione a benzina con un prezzo scontato di 14.950 euro e rate mensili da 129 euro. Un’offerta valida fino al 28 ottobre, rivolta anche a chi non possiede un’automobile da rottamare o consegnare in permuta.

La proposta riguarda la Grande Panda Turbo 100 nell’allestimento POP, la variante d’ingresso della gamma. Per ottenere il prezzo più conveniente, tuttavia, è necessario sottoscrivere un finanziamento Stellantis Financial Services, con anticipo e maxi rata finale.

È inoltre prevista una supervalutazione di 1.000 euro per chi possiede un usato alimentato a GPL, un incentivo aggiuntivo pensato per favorire il passaggio alla nuova utilitaria.

Quanto costa con lo sconto di ottobre

La protagonista della promozione è la Grande Panda Benzina Turbo 100 POP, equipaggiata con un tre cilindri turbo da 1,2 litri capace di sviluppare 100 CV. Il motore è abbinato a un cambio manuale a sei rapporti, una configurazione destinata a chi preferisce una meccanica tradizionale rispetto alle alternative ibride ed elettriche disponibili nella gamma.

L’allestimento POP rappresenta il livello d’accesso e punta soprattutto sulla semplicità. Tra le caratteristiche principali figura l’assenza del tradizionale schermo centrale per l’infotainment, sostituito da un supporto dedicato allo smartphone.

Il prezzo di listino della vettura è di 17.900 euro, esclusi IPT e contributo per gli pneumatici fuori uso. Fiat applica uno sconto commerciale di 2.000 euro, portando il prezzo promozionale a 15.900 euro anche senza finanziamento. Sottoscrivendo il contratto con Stellantis Financial Services si aggiunge un ulteriore beneficio di 950 euro, raggiungendo così il prezzo pubblicizzato di 14.950 euro.

Anticipo, 35 rate e maxi rata

La formula finanziaria prevede un anticipo di 2.747 euro, seguito da 35 rate mensili da 129 euro. Al termine del contratto è prevista una maxi rata finale di 10.638,40 euro, comprensiva delle spese mensili di incasso, corrispondente al Valore Futuro Garantito.

Il finanziamento presenta un TAN fisso del 5,99% e un TAEG del 9,08%. L’importo totale del credito è pari a 12.474 euro, mentre quello complessivamente dovuto per il finanziamento raggiunge 15.185,38 euro, secondo le condizioni pubblicate.

Nell’operazione sono compresi il servizio Identicar per dodici mesi, del valore di 271 euro, e spese di istruttoria pari a 420 euro. È importante distinguere il prezzo promozionale della vettura dal costo effettivo dell’operazione finanziaria: gli interessi e gli oneri contrattuali incidono infatti sulla spesa complessiva.

Alla scadenza, il cliente potrà valutare se saldare la maxi rata oppure restituire o sostituire il veicolo secondo le condizioni contrattuali.

Bonus GPL e limite di 30.000 chilometri

Un ulteriore vantaggio – come anticipato – riguarda i proprietari di automobili alimentate a GPL, per i quali Fiat prevede una supervalutazione dell’usato di 1.000 euro. La promozione principale resta comunque accessibile anche senza permuta, elemento che amplia la platea dei potenziali acquirenti.

Chi sceglie la formula con Valore Futuro Garantito deve prestare attenzione anche al chilometraggio contrattuale, fissato a 30.000 chilometri. In caso di restituzione o sostituzione dell’automobile alla scadenza, il superamento di tale soglia comporta un addebito di 0,10 euro per ogni chilometro eccedente.

Come dicevamo, l’offerta rimane disponibile fino al 28 ottobre 2026, salvo eventuali modifiche delle condizioni commerciali. Prima di firmare, è quindi opportuno valutare non soltanto la rata mensile, ma anche anticipo, interessi, costi accessori e importo necessario per diventare definitivamente proprietari dell’automobile.