La giuria degli Autocar Awards 2025 ha premiato la Fiat Grande Panda che ha convinto i giudici ed è stata nominata come "Best Small Car" confermando il successo del modello

Ufficio Stampa Stellantis La Fiat Grande Panda è stata premiata

La Fiat Grande Panda è una delle novità più importanti degli ultimi anni per il brand italiano. Si tratta di un ambizioso tentativo di replicare il successo della Panda, dominatrice del segmento A del mercato, anche in un segmento più alto e, quindi, con dimensioni maggiori e un prezzo, inevitabilmente, superiore. Tuttavia è ancora presto per giudicare i risultati della Grande Panda, almeno dal punto di vista commerciale.

Per quanto riguarda, invece, l’apprezzamento della critica, in questi giorni si è registrato un importante traguardo. La nuova vettura di Fiat è stata nominata Best Small Car in occasione degli Autocar Awards 2025. Si tratta di un riconoscimento molto importante che conferma l’ottimo lavoro svolto da Fiat nello sviluppo di un modello che, secondo i giudici, è riuscito a sorprendere grazie al mix tra design innovativo, praticità ed economicità. Ecco i dettagli completi.

Un premio molto importante

La Grande Panda è arrivata sul mercato destando subito tanto interesse. Si tratta di un progetto chiave per Fiat che ha curato lo sviluppo del modello in ogni dettaglio, con l’obiettivo di bissare il successo ottenuto dalla Panda “originale”. La giuria degli Autocar Awards 2025 ha scelto di premiare il lavoro svolto dal marchio italiano con il già citato premio Best Small Car. A elogiare il lavoro svolto è stato Mark Tisshaw, direttore di Autocar, che ha dichiarato: “La Grande Panda è ciò che accade quando una casa automobilistica presta attenzione e rispetta non solo la propria tradizione, ma anche un approccio innovativo, per conferire al suo nuovo modello un autentico appeal sia tra gli acquirenti abituali sia tra coloro che si affidano a Fiat per la prima volta“. Il messaggio è chiaro: il nuovo modello di Fiat ha tutte le carte in regola per ritagliarsi il suo spazio sul mercato. La vettura è tra le candidate al titolo di Auto dell’anno 2026.

Un progetto ambizioso

Fiat punta a conquistare il mercato europeo (e non solo l’Italia) con la sua Grande Panda. Per raggiungere quest’obiettivo ha scelto di realizzare due varianti, una completamente elettrica e una ibrida. La versione elettrica è dotata di un motore da 113 CV e può sfruttare una batteria da 44 kWh. Questa combinazione consente di ottenere un’autonomia di 320 chilometri nel ciclo WLTP. Si tratta di un valore in linea con quelli che sono gli obiettivi del modello che punta a ritagliarsi uno spazio soprattutto tra chi è alla ricerca di modelli comodi da usare in città. La seconda variante è la Grande Panda Hybrid. In questo caso troviamo un motore turbocompresso a 3 cilindri da 1.2 litri che può erogare una potenza massima di 110 CV. Il motore è abbinato a una batteria agli ioni di litio da 48 V e a un cambio automatico a doppia frizione e DCT a 6 rapporti.

I prezzi

Il listino prezzi della Fiat Grande Panda comprende diverse varianti. La versione elettrica ha due allestimenti, (RED) e La Prima, mentre la versione Hybrid è disponibile in tre allestimenti, Pop, Icon e La Prima. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 18.900 euro per la versione ibrida mentre l’elettrica è disponibile sul mercato con prezi a partire da 24.900 euro.