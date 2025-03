Fonte: Ufficio Stampa Stellantis La nuova Fiat Grande Panda vince un premio prestigioso.

Fiat Grande Panda ha vinto il premio “Miglior Veicolo Urbano” assegnato dalla rivista spagnola ‘Mujer Hoy’ in occasione della tredicesima edizione dei Motor Awards: un riconoscimento prestigioso per un modello che brilla per il suo stile all’avanguardia.

Fiat Grande Panda vince il premio “Miglior Veicolo Urbano”

L’edizione 2025 dei Motor Awards è andata in scena presso la sede del Gruppo Vocento a Madrid: il premio “Miglior Veicolo Urbano” è stato assegnato alla Fiat Grande Panda dalla rivista femminile spagnola Mujer Hoy che nel modello della Casa del Lingotto ha riconosciuto le sue innovazioni intelligenti e le soluzioni pratiche inserite in un design compatto.

La Grande Panda è stata definita un’auto elettrica e ibrida con un design all’avanguardia e ricca di idee originali: un mix che le è valso un riconoscimento nell’ambito dei prestigiosi premi assegnati ogni anno in Spagna. Ogni modello preso in esame, prima di essere premiato, viene analizzato e valutato da un punto di vista distintamente femminile riguardo le prestazioni, l’equipaggiamento e la praticità.

Sono diverse le caratteristiche del modello presente all’interno del listino Fiat ad aver conquistato la rivista spagnola: d’altronde la Grande Panda è stata costruita con l’obiettivo di soddisfare le esigenze di un pubblico diversificato in modo accessibile ed ecologico.

Grande Panda, progettata dal Centro Stile Fiat di Torino, riesce a combinare tutto il fascino italiano con la funzionalità delle auto moderne, restando al tempo stesso fedele alla praticità della Panda originale del 1980, un’auto che ha scritto pagine indelebili nella storia dell’automotive italiano e internazionale.

La nuova creatura di Fiat all’insegna della sostenibilità

L’arrivo di Grande Panda nelle concessionarie è stato anticipato da un tour nelle città italiane: Stellantis ha mandato il nuovo modello del segmento B in giro per la Penisola, aprendo le porte di tanti rivenditori sparsi per tutto il territorio nazionale, così da consentire agli appassionati di ammirare la sua creatura da vicino.

Il viaggio emozionante ha toccato 27 diverse città dello Stivale con 70 eventi pre-view totalmente gratuiti nelle concessionarie, dove ogni dealer ha dedicato un allestimento ispirato alla gioiosità e ai colori del modello. Il primo evento è andato in scena a Torino l’8 febbraio 2025, mentre l’ultimo ha coinvolto le città di Pisa, Perugia e Terni il 27 febbraio.

La nuova Fiat Grande Panda è disponibile con motorizzazioni ibride ed elettriche e si distingue per il suo impegno in nome della sostenibilità e per l’uso di materiali riciclati, come componenti in alluminio e in plastica provenienti da cartoni per bevande, utilizzati negli interni in plastica blu. All’insegna della sostenibilità anche i tessuti in vere fibre di bambù usati per la copertura della plancia: un altro chiaro messaggio dell’approccio ecologico alla base del modello.

Nonostante le dimensioni siano molto più generose rispetto ai modelli precedenti di Panda, la nuova creatura di Fiat si distingue per le sue innovazioni pratiche e ingegnose: tra le caratteristiche più notevoli troviamo il cavo di ricarica a spirale integrato, esclusivo del modello puramente elettrico. La vettura supporta la ricarica AC fino a 7 kW con il cavo posto sotto il cofano, una soluzione che ha permesso di recuperare spazio nel bagagliaio, rendendolo più facile da gestire e pulire nell’uso quotidiano.