Fiat rilancia Grande Panda con un prezzo d'attacco molto vantaggioso, ma per ricevere un forte sconto sarà necessario sottoscrivere un accordo

Giornalista e scrittore del settore motoristico, con collaborazioni anche nell'ambito calcistico. Quindici libri all'attivo e giornalista dal 2025.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grande Panda, a novembre il prezzo crolla

A novembre 2026, Fiat rilancia Grande Panda con una promozione destinata ad attirare l’attenzione di molti. La Casa torinese propone la versione d’accesso della sua compatta per soli 14.950 euro, riducendo di circa tremila euro il prezzo iniziale.

Alla base di questa offerta si nasconde una formula commerciale che merita un’attenta analisi. Per beneficiare della riduzione massima è infatti necessario aderire al finanziamento proposto da Stellantis Financial Services. Il costo finale dell’auto sarà dunque superiore rispetto ai 14.950 euro, una volta calcolati gli interessi, ma Fiat ha saputo mantenere un prezzo molto competitivo.

Fiat Grande Panda a 14.950, ecco quale

La promozione di novembre riguarda Fiat Grande Panda equipaggiata con motore benzina Turbo 100, abbinato al cambio manuale a sei rapporti e proposto nell’allestimento POP. Il prezzo di listino della vettura è di 17.900 euro ma, attraverso le agevolazioni commerciali previste dal marchio, si scende a 15.900 euro senza finanziamento. A questa riduzione si aggiunge un ulteriore incentivo di 950 euro riconosciuto esclusivamente a chi sottoscrive il finanziamento Stellantis Financial Services.

Il risparmio nominale è di 2950 euro, arrivando così a 14.950 euro. Sorprende positivamente la scelta di attuare questa iniziativa slegandola dall’obbligo di rottamazione. Rimangono però da considerare gli oneri finanziari ed eventuali spese accessorie legate all’acquisto.

Tra anticipo, maxi rata e interessi

La proposta commerciale pubblicizzata da Fiat prevede un anticipo iniziale di 2747 euro, seguito da 35 rate mensili da 129 euro l’una, aggiungendo anche un’imposta di 32,24 euro. Il TAN si stanzia al 5,99%, mentre il TAEG è del 9,08%. Al termine dei tre anni scatterà la maxi rata finale da 10.638,40 euro, da saldare solo se si vorrà riscattare definitivamente il veicolo. L’offerta dunque si struttura in questo modo:

Prezzo di listino : 17.900 euro;

: 17.900 euro; Prezzo promozionale senza finanziamento : 15.900 euro;

: 15.900 euro; Prezzo promozionale con finanziamento : 14.950 euro;

: 14.950 euro; Anticipo : 2747 euro;

: 2747 euro; Rate mensili: 35 da 129 euro;

35 da 129 euro; Imposta sulle rate : 32,24 euro;

: 32,24 euro; Rata finale: 10.638,40 euro;

10.638,40 euro; TAN: 5,99%;

5,99%; TAEG: 9,08%;

9,08%; Validità: fino al 26 novembre 2026.

Il costo reale calcolando gli interessi

Una volta trascorsi i primi tre anni di rateizzazione, sarà necessario distinguere la spesa di chi sceglierà di restituire Grande Panda e chi invece vorrà saldare la maxi rata finale. Nel primo caso si dovrà sommare solo l’anticipo iniziale alle altre trentacinque rate e l’imposta indicata nel piano, arrivando così a un valore complessivo di 7294 euro.

Chi volesse invece riscattare l’auto, pagando la maxi rata finale di 10.638,40 euro, arriverebbe a un costo finale di 17.933 euro. Un importo che supera il prezzo promozionale di quasi 3000 euro e che permette di pagare l’auto praticamente come da listino, ma avendo già calcolato gli interessi.

Meglio finanziamento o pagamento immediato?

Stando ai calcoli effettuati, converrebbe pagare in un’unica soluzione Grande Panda, sborsando così 15.900 euro in un’unica soluzione e risparmiando 2033 euro. Il vantaggio per chi sceglie il finanziamento è l’ammortizzamento dei costi nel corso degli anni e la decisione di poter restituire il veicolo dopo tre anni senza spese aggiuntive.

La sconto promozionale di Fiat rimane eccellente, considerando anche come il prezzo di Grande Panda sia tra i più competitivi sul mercato odierno. Pagarla a prezzo di listino, una volta aggiunti gli interessi, rende la proposta commerciale tra le più interessanti nel settore automobilistico.