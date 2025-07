Laureato in Comunicazione e giornalista pubblicista. Dal 2012 è attivo nel mondo del giornalismo online. Amante dell'automotive e del motorsport si divide tra presentazioni di auto, moto e Gran Premi. Cresciuto nel mito di Valentino Rossi e Michael Schumacher spera un giorno di poter raccontare nuovamente le gesta di altri grandi campioni per l'Italia.

Ufficio Stampa Fiat Fiat Grande Panda trionfa ai Red Dot Award nella categoria Product Design

C’era grande attesa per la Fiat Grande Panda, che ha segnato di fatto il grande ritorno del marchio italiano nel segmento B. Un settore abbandonato con l’addio della Punto nel 2018. Per certi versi, quest’auto segna anche il primo vero modello nato da un progetto Stellantis. Questa vettura, infatti, è la prima Fiat basata sulla piattaforma PSA CMP ed è basata sulla meccanica condivisa con la Citroën C3 di quarta generazione e l’Opel Frontera. Insomma è, senza troppi giri di parole, il modello di punta del brand torinese. Dopo la sua uscita però sono arrivati anche i primi premi ed è notizia recente l’assegnazione del prestigioso Red Dot Award.

In particolare, il modello in questione ha ricevuto il premio nella categoria “Product Design” per il design esterno ed interno. Il riconoscimento è arrivato grazie ad una giuria internazionale di 43 tra esperti di design e accademici. Questo importante attestato è stato consegnato durante la Designers’ Night di Essen, in Germania.

Un progetto innovativo

Con grande orgoglio Olivier Francois, CEO di FIAT e CMO di Stellantis Global ha commentato la lieta notizia: “Il nostro obiettivo con Grande Panda era quello di coniugare semplicità, ingegno e stile. Vincere il Red Dot Award con un’auto che incarna così bene l’evoluzione del DNA Fiat è motivo di grande orgoglio. Consideriamo questo prestigioso premio un’indicazione che la mobilità responsabile può ancora suscitare emozioni”. La Grande Panda si ispira all’iconico modello degli anni ’80, che ha fatto innamorare prima l’Italia e poi il mondo intero.

Tra gli elementi di spicco della nuova Fiat Grande Panda figura l’illuminazione PXL LED, caratterizzata da elementi pixelati che si estendono dalla griglia superiore ai fari, richiamando lo stile dei videogiochi retrò. Inoltre negli interni si fa apprezzare per una prima volta assoluta: la presenza di alluminio e plastica ricavati dai cartoni per bevande riciclati (140 cartoni ogni veicolo). Infine, Fiat strizza l’occhio all’ecosostenibilità anche grazie all’innovativo BAMBOX Bamboo Fiber Tex, un tessuto a base di bambù, che viene usato per la plancia della vettura.

L’obiettivo della Grande Panda, come rimarcato anche da Francois Leboine, Head of FIAT Design era quello di reinterpretare l’iconico modello che ha fatto da apripista negli anni ’80 a quella che oggi è una delle auto più vendute di sempre. Naturalmente questo premio diventa così un riconoscimento importante per l’intero team Fiat, che negli anni ha lavorato allo sviluppo della vettura. Non il primo in verità, visto che già qualche settimana fa ne aveva ricevuto un altro da Autocar.

L’importanza di questo premio

I Red Dot Design Awards hanno una storia importante e risalente al 1955. Sono riconosciuti a livello mondiale come un punto di riferimento nell’ambito dell’eccellenza nel design. In particolare, questo riconoscimento celebra i risultati ottenuti in tre aree chiave: Product Design, Brands & Communication Design e Design Concept. Ogni anno una giuria di esperti internazionali si riunisce per valutare i vari progetti candidati in base a criteri come l’originalità, la qualità estetica, l’usabilità e l’impatto ambientale. Sicuramente per la Grande Panda è stato molto importante ricevere questo riconoscimento visti gli obiettivi che ha per l’immediato futuro di dare una svolta green al marchio Fiat e creare una nuova “famiglia” di modelli.