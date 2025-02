Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fiat lancia la Grande Panda con uno spot nella finale di Sanremo 2025

Un bicchiere di vino, un panino e… la Panda. Se Al Bano celebrava le piccole gioie della vita, il Lingotto aggiunge la sua icona alla lista. La nuova Fiat Grande Panda sbarca sulle note di Felicità e si prende il Festival di Sanremo. Nessuna invasione di campo, il pubblico può stare tranquillo: bucherà solo lo schermo, alla finalissima. Con il fascino di sempre, porta avanti la tradizione. In uno spot confezionato ad arte, diventa il simbolo della semplicità. Che non passa mai di moda.

I volti della felicità

La felicità ha diverse volti. Quella raccontata da Lucio Dalla è fatta di sguardi rubati, attese e nostalgia. Ieri sera ha preso vita sul palco dell’Ariston, immersa in un bianco e nero etereo. Intensa e tagliente, Damiano David ha offerto una prova carismatica, amplificata dalla presenza magnetica di Alessandro Borghi. Cinema e musica fusi in un istante. Un omaggio che ha incantato la platea, e lasciato spazio alla riflessione.

Ma c’è anche una felicità senza malinconia. Esplosione di colori, nella semplicità di un ritornello cantato a squarciagola. Nel 1982, Al Bano e Romina Power la portarono all’Ariston in un inno contagioso. Un’ode alla semplicità: un sorriso, un viaggio, la compagnia giusta. Ed è proprio questa l’anima dello spot dedicato alla Fiat Grande Panda, protagonista annunciata della serata conclusiva di Sanremo 2025.

Le immagini scorrono rapide. Famiglie, giovani, sorrisi, strade baciate dal sole. La Grande Panda si muove tra di loro con naturalezza, senza ostentazione. Perché la Panda è sempre stata così: un’auto accessibile, versatile, alla portata di tutti. La colonna sonora, con il suo ritornello inconfondibile, fa il resto. Un’operazione affine alla strategia già adottata da Fiat negli ultimi anni. Da Bocelli a Modugno, fino a Vecchioni, il marchio torinese ha sempre legato i suoi modelli a brani iconici della musica italiana. Il design delle vetture si lega alle melodie parte della cultura popolare. Ora tocca alla Grande Panda.

Ibrida ed elettrica. Due versioni, due modi diversi di concepire la strada e la città. La prima rivolta a chi cerca un equilibrio tra efficienza e prestazioni. La seconda a chi vuole un’auto a zero emissioni e pragmatica. Il Festival è il palcoscenico perfetto per il lancio, perché racconta l’Italia in tutte le sue sfaccettature. In un contesto unico, musica ed emozioni raggiungono milioni di spettatori.

Il bello della mezza età

Se un’auto incarna il sentimento nazionalpopolare, è proprio la Panda. Nata negli anni ’80 con un’estetica essenziale e funzionale, ha attraversato quattro decenni. La Fiat Grande Panda ne raccoglie l’eredità e la rivisita in forma contemporanea. Attraverso tecnologie innovative, soluzioni intelligenti e un look che strizza l’occhio al passato. E poi c’è il prezzo. Un altro punto su cui Fiat ha costruito il suo successo. Il nuovo modello arriva con un listino che parte da 16.950 euro per la versione ibrida e 22.950 euro per l’elettrica (con incentivi e finanziamento Stellantis). Un posizionamento che conferma la filosofia di sempre: un’auto popolare nel senso più autentico del termine.

Lo spot, dunque, è più di una semplice pubblicità. È un manifesto. Esattamente come Felicità di Al Bano: un ritornello che tutti conoscono, che resta impresso, che fa venire voglia di cantare e partire. Alla finalissima di Sanremo 2025, Fiat non avrà bisogno di effetti speciali. Basterà una Panda, una canzone, e un sorriso.