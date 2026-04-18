Ufficio Stampa Fiat Fiat Grande Panda Turbo 100: è tempo di porte aperte il 18 e il 19 aprile

Fiat torna alle origini del concetto di utilitaria con il nuovo motore benzina Turbo 100 per la Grande Panda. La nuova variante si inserisce a listino come l’opzione più economica e funzionale della gamma, rivolgendosi a tutti coloro che mettono il rapporto qualità-prezzo e la semplicità d’uso al primo posto. In occasione dello sbarco negli showroom della Casa, il 18 e il 19 aprile scattano i test drive prima di approfittare degli incentivi legati alla rottamazione. Con una coppia di 205 Nm e un cambio manuale a sei marce, la versione strizza l’occhio agli irriducibili della trasmissione meccanica desiderosi di un’auto intuitiva, in grado tanto di districarsi tra le affollate vie urbane quanto di affrontare i viaggi autostradali.

Il prezzo promozionale

Un pilastro fondamentale rimane l’efficienza. Grazie alla tecnologia Start&Stop di serie, i consumi restano contenuti anche nelle città più congestionate, ma oltre alla solidità ci sono anche le tecnologie all’avanguardia. L’ingresso in gamma è affidato alla Pop, che bada al sodo includendo già i principali ADAS e il quadro digitale da 10 pollici. Si collocano un gradino sopra in termini estetici e di dotazioni la Icon, che introduce i fari full LED e il display centrale da 10,25 pollici, e la ricca La Prima, caratterizzata dai cerchi in lega da 17 pollici e dalle finiture interne ecosostenibili in Bambox. Infine, la variante Business, riservata a flotte e professionisti, aggiunge ai contenuti della Icon il navigatore, il clima automatico e i sensori di parcheggio completi di telecamera.

Per tutto il mese di aprile, Fiat spinge forte sull’acceleratore della convenienza e propone la Grande Panda Turbo 100 al prezzo promozionale di 14.950 euro. L’offerta mira ad agevolare il ricambio del parco circolante: rottami un vecchio veicolo (fino a Euro 4) e aderisci al finanziamento proposto da Stellantis Financial Services Italia. Non meno importante, l’iniziativa riguarda la disponibilità immediata: la promo si applica infatti alle vetture già presenti nello stock delle concessionarie, togliendo di mezzo le incognite legate alle date di consegna.

Il porte aperte di sabato 18 e domenica 19 aprile ha anche altro in serbo. Fiat ha deciso di trasformare la visita in concessionaria in un momento di svago lanciando il concorso “Grande Panda ti porta in Crociera”, che permette ai vincitori di aggiudicarsi un viaggio da sogno per quattro persone. Ad accompagnamento dell’iniziativa, la Casa ha ideato la campagna di comunicazione Castaway, attualmente on-air. Lo spot, basato su un linguaggio ironico e fresco, fa da eco alla filosofia del brand: un design intelligente e “human centric” non deve essere un lusso per pochi, ma uno strumento per migliorare concretamente la qualità della vita quotidiana.

Un successo che parla italiano

I dati del primo trimestre dell’anno incoronano la bontà dell’operazione messa in atto da Fiat: la Grande Panda occupa già saldamente la terza posizione nella classifica delle auto più vendute in Italia. Un successo decretato dalla capacità del modello di interpretare le esigenze di semplicità e funzionalità richieste oggi dagli automobilisti. Con l’introduzione del motore Turbo 100 a meno di 15.000 euro, il costruttore ribadisce la sua missione: rendere la mobilità moderna, sicura e stilosa un traguardo possibile per tutti.