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Ufficio Stampa Stellantis La promo termina a fine maggio 2026

La Fiat Grande Panda si sta ritagliando uno spazio di primo piano sul mercato ed è uno dei segreti del successo del marchio italiano in questa prima parte di 2026. Il modello ripropone le caratteristiche che hanno reso celebre la Panda in un nuovo segmento e il mercato, sia in Italia che nel resto d’Europa, sembra apprezzare.

In questo mese di maggio 2026, in particolare, gli automobilisti italiani hanno l’occasione di acquistare la vettura con condizioni molto vantaggiose. La promo del mese dedicata alla Fiat Grande Panda Turbo 100, la versione dotata di motore benzina con cambio manuale, può rappresentare l’occasione giusta per tanti potenziali acquirenti. Andiamo ad analizzare le caratteristiche dell’offerta disponibile in questo momento.

L’offerta di maggio 2026

Per tutto il mese di maggio 2026, i clienti interessati alla Grande Panda hanno la possibilità di puntare sulla versione Turbo 100 con motore benzina da 100 CV e 205 Nm, abbinato a un cambio manuale a 6 marce.

Questa configurazione rappresenta la proposta d’accesso alla gamma del modello ed è ora disponibile con un prezzo promozionale di 14.950 euro. L’offerta in questione è accessibile in caso di rottamazione di un veicolo fino a Euro 4 e scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services Italia. Il prezzo indicato si riferisce all’allestimento Pop.

Senza ricorrere al finanziamento (che prevede un anticipo, 35 rate mensili e una rata finale pari al valore garantito futuro), il prezzo promozionale previsto dall’offerta è di 15.900 euro. Per i dettagli completi sulla proposta commerciale è possibile fare riferimento al sito ufficiale di Fiat oppure a una concessionaria.

Nel corso del mese di maggio, la gamma della Grande Panda registra anche un’altra novità. La Casa italiana, infatti, ha annunciato l’arrivo della nuova versione Rosso Passione, con tetto a contrasto nero, che viene proposta in abbinamento all’allestimento La Prima, con un costo di 950 euro.

Questa versione adotta la denominazione (RED), già utilizzata per altri modelli, rientrando nel programma con cui Fiat contribuisce a finanziare programmi sanitari e a trasformare la mobilità in un gesto concreto di solidarietà.

Un modello di successo

L’offerta di maggio 2026 rappresenta un’ottima occasione per acquistare la Grande Panda, modello che si sta ritagliando uno spazio da protagonista del mercato. Al termine dei primi quattro mesi del 2026, infatti, la vettura ha conquistato la leadership tra le berline di segmento B presenti sul mercato, con oltre 16.900 unità immatricolate. Il modello è anche al terzo posto della classifica delle auto più vendute in Italia nel 2026.

Attualmente, i clienti interessati alla Grande Panda hanno la possibilità di scegliere tra tre varianti. Il modello base è rappresentato dalla Turbo 100 con motore benzina da 100 CV e cambio manuale. C’è poi la versione ibrida, con motore da 110 CV, batteria agli ioni di litio da 48 volt e cambio automatico a doppia frizione eDCT. A completare l’offerta è disponibile la versione elettrica, con motore da 113 CV e batteria da 44 kWh. Si tratta di un’offerta ricca e completa, pensata per soddisfare le esigenze della clientela e per garantire a Fiat volumi di vendita elevati.