Tra motori ibridi, versioni a 7 posti e un prezzo d’attacco sotto i 20.000 euro: tutto quello che sappiamo sul nuovo SUV di segmento C di Fiat

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Fiat Fiat Grizzly: le novità del prossimo C-SUV

Il conto alla rovescia per quello che molti già definiscono come il SUV della svolta è ufficialmente iniziato, portando con sé un carico di aspettative per il futuro del marchio torinese. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali definitive da parte del costruttore, le indiscrezioni convergono verso un nome originale, che deriva dal mondo animale e che evoca forza: Fiat Grizzly.

Questo nuovo SUV di segmento C rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Fiat per riconquistare una posizione di rilievo in un mercato altamente competitivo, puntando tutto su razionalità, spazio e un rapporto qualità-prezzo estremamente aggressivo. Proprio come l’orso.

Un design tra avventura e razionalità

Esteticamente, la Fiat Grizzly dovrebbe presentarsi come un SUV dalle forme squadrate e robuste, con una lunghezza compresa tra i 4,4 e i 4,5 metri. Lo stile trarrebbe ispirazione dalla recente Grande Panda, pur mantenendo una propria identità distinta per adattarsi alle dimensioni maggiori. Una delle novità più interessanti riguarda la versatilità degli interni: la vettura dovrebbe essere proposta sia in configurazione a 5 posti che in una variante a 7 posti, rendendola una scelta ideale per le famiglie numerose.

Per massimizzare l’appeal commerciale, Fiat sembrerebbe intenzionata a sdoppiare l’offerta stilistica, affiancando alla versione SUV classica una variante Sportback, caratterizzata da linee più filanti per intercettare i gusti di un pubblico diversificato. Il tutto sarà sviluppato sulla piattaforma Smart Car, la stessa utilizzata per la Grande Panda e per la futura Fastback, una scelta tecnica che garantisce economie di scala e prezzi di listino contenuti.

La gamma motori

Sotto il cofano, la Fiat Grizzly abbraccerà una filosofia multi-energia, offrendo diverse opzioni per la transizione ecologica. Lo scenario più accreditato per la versione di accesso vede protagonista un sistema mild hybrid da 145 CV, basato sul propulsore 1.2 turbo a tre cilindri abbinato a un motore elettrico integrato nel cambio automatico a 6 rapporti. Questa configurazione è già nota all’interno della galassia Stellantis e promette un equilibrio ottimale tra prestazioni e consumi.

Non mancheranno le versioni 100% elettriche, con potenze stimate tra i 113 CV (83 kW) e i 156 CV (115 kW). Il punto di riferimento tecnico per la variante a batteria potrebbe essere proprio quello della Grande Panda, con un accumulatore da 44 kWh capace di garantire un’autonomia nel ciclo WLTP di circa 320 km.

Per chi cerca invece la massima semplicità ed economia d’acquisto, circola con insistenza l’ipotesi di una versione a benzina non elettrificata con cambio manuale, pensata come variante d’attacco per mantenere basso il prezzo di ingresso. Infine, tra le ipotesi più speculative, spunta una possibile variante a trazione integrale elettrificata, ottenuta grazie all’aggiunta di un secondo motore elettrico sull’asse posteriore, sebbene al momento resti solo un’ipotesi di scenario.

Listino prezzi

L’obiettivo dichiarato della Fiat Grizzly è quello di sfidare direttamente colossi dai prezzi competitivi come Dacia Duster e Bigster. Per farlo, il listino prezzi dovrà essere particolarmente competitivo. Le voci di corridoio suggeriscono un prezzo di partenza sotto i 20.000 euro per le versioni termiche più semplici. La variante mild hybrid dovrebbe collocarsi in una fascia media tra i 23.000 e i 25.000 euro, mentre le versioni completamente elettriche potrebbero attestarsi tra i 28.000 e i 30.000 euro.

Il debutto ufficiale della Grizzly è atteso per l’estate 2026, con una possibile rivelazione a luglio, mentre la presentazione al grande pubblico dovrebbe avvenire in occasione del Salone dell’auto di Parigi nell’ottobre 2026.