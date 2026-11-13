La nuova familiare Fiat punta su cinque posti, bagagliaio fino a 608 litri e tre allestimenti, ma il debutto italiano slitta alla primavera 2027

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Stellantis Fiat Grizzly, il SUV debutta in Marocco

La nuova Fiat Grizzly comincia la propria avventura commerciale lontano dall’Italia. Il primo mercato a ricevere la familiare del marchio torinese sarà infatti il Marocco, dove il modello viene costruito nello stabilimento Stellantis di Kenitra. Gli ordini apriranno il 16 novembre, mentre le prime consegne sono programmate per l’inizio di dicembre. Gli automobilisti italiani dovranno invece aspettare marzo 2027, qualche mese oltre le previsioni iniziali che indicavano l’inizio dell’anno. Una partenza scaglionata che riguarda entrambe le varianti di carrozzeria, Grizzly e Grizzly Fastback, destinate ad ampliare l’offerta Fiat nel segmento delle vetture familiari.

Fiat Grizzly, il Marocco precede l’Italia nelle vendite

La scelta di avviare la commercializzazione proprio in Marocco riflette il ruolo industriale dello stabilimento di Kenitra, dove Stellantis ha concentrato la produzione del nuovo modello. Il Paese nordafricano sarà quindi il primo a vedere la Grizzly nelle concessionarie, mentre per l’Europa il calendario prevede tempi più lunghi.

Per il mercato italiano non sono ancora stati comunicati i listini definitivi. Fiat ha comunque indicato un prezzo di partenza orientativo di circa 20.000 euro, senza specificare le cifre delle singole versioni e dei diversi allestimenti.

La Grizzly nasce per rispondere alle esigenze di chi cerca un’automobile spaziosa senza passare a un modello di categoria superiore. La disponibilità di due carrozzerie permette inoltre di scegliere tra un’impostazione più tradizionale e quella della Fastback, caratterizzata da un posteriore differente.

L’arrivo a marzo rappresenta dunque uno slittamento rispetto alle attese, ma non modifica, almeno sulla base delle informazioni disponibili, la gamma di motorizzazioni destinata ai clienti italiani.

Benzina, mild hybrid ed elettrica: tutte le motorizzazioni

L’offerta partirà dal 1.2 turbo benzina da 100 CV, abbinato a un cambio manuale a sei rapporti. Per chi preferisce una soluzione elettrificata sarà disponibile la mild hybrid da 145 CV, equipaggiata con trasmissione automatica eDCT. Entrambe adottano la trazione anteriore.

La gamma comprenderà anche una versione completamente elettrica, spinta da un motore da 113 CV e alimentata da una batteria da 54 kWh. L’autonomia dichiarata raggiunge i 406 chilometri, mentre la ricarica rapida in corrente continua arriva a 100 kW.

Secondo Fiat, nelle condizioni ideali saranno sufficienti circa 28 minuti per passare dal 20 all’80% della capacità dell’accumulatore. Il caricatore di bordo da 7 kW sarà di serie, mentre quello da 11 kW verrà proposto a richiesta.

Una particolarità della versione elettrica è il cavo di ricarica a spirale integrato sotto il cofano anteriore. La soluzione, già introdotta sulla Grande Panda, evita di occupare spazio nel bagagliaio con il cavo normalmente utilizzato per collegarsi alle colonnine.

Cinque posti, bagagliaio generoso e tre allestimenti

A differenza di Citroën C3 Aircross e Opel Frontera, modelli con cui condivide parte dell’impostazione tecnica, la Fiat Grizzly sarà disponibile esclusivamente con cinque posti. Non è prevista una configurazione a sette sedute.

La capacità del bagagliaio cambia in base alla carrozzeria: 545 litri per la Grizzly tradizionale e 608 litri per la Fastback. Numeri che confermano l’attenzione alla praticità quotidiana.

All’interno, tutte le versioni avranno una strumentazione digitale da 10 pollici. Dagli allestimenti intermedi arriverà anche uno schermo multimediale da 10,25 pollici, compatibile con Android Auto e Apple CarPlay wireless.

La gamma comprenderà gli allestimenti Pop, Icon e La Prima. Quest’ultimo offrirà cerchi in lega da 18 pollici, illuminazione a LED ampliata, luci ambientali e monitoraggio dell’angolo cieco. Tra gli aiuti alla guida figurano anche frenata automatica d’emergenza, mantenimento della corsia e riconoscimento della segnaletica stradale.