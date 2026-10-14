Fiat torna in grande stile a Parigi con Grizzly e Grizzly Fastback. Scopri dettagli, motorizzazioni, capacità di carico e la data d'uscita dei nuovi SUV

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

esperto di tecnologia e motori

Ufficio Stampa Stellantis I nuovi modelli di Fiat sono pronti

In occasione del Salone di Parigi 2026, Fiat ha presentato diverse novità per il suo futuro. Lo stand della Casa torinese ha dedicato uno spazio particolare ai nuovi Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, modelli con cui Fiat fa il suo ritorno nel segmento delle vetture più grandi dedicate alla famiglia.

Si tratta di un progetto chiave per il futuro del marchio che punta a sfruttare al massimo la ribalta mediatica garantita dalla fiera francese dedicata al mondo automotive per preparare al meglio l’arrivo sul mercato dei nuovi modelli.

La gamma Grizzly sarà disponibile sul mercato europeo a partire dalle prime settimane del 2027, con l’obiettivo di garantire un’ulteriore spinta alla crescita di Fiat, marchio che sta vivendo un ottimo 2026.

Le caratteristiche

Entrambi i modelli puntano a massimizzare lo spazio e la praticità pur mantenendo dimensioni compatte, misurando meno di 4,5 metri di lunghezza e offrendo un volume interno complessivo di 3,5 m³. Quest’aspetto è un elemento centrale del progetto. Fiat, infatti, punta a espandere la sua presenza in un segmento che, per oggi, non riesce a presidiare con il resto della gamma.

La differenza principale risiede nel design e nella capacità di carico: la Grizzly ha un’impostazione hatchback con un bagagliaio da 545 litri, mentre la Grizzly Fastback presenta una silhouette più dinamica e raggiunge i 608 litri, diventando la vettura più spaziosa della sua categoria (considerando il segmento di crossover da meno di 4,5 metri).

La gamma motori è molto versatile e prevede opzioni a benzina, ibride ed elettriche, abbinabili a cambi manuali o automatici (a Parigi sono esposte nell’allestimento La Prima con motore mild hybrid da 145 CV). Si tratta di una strategia già utilizzata da Fiat che, ad esempio, con la Grande Panda sta raccogliendo risultati molto positivi anche grazie alle diverse varianti disponibili sul mercato.

Dal carosello pubblicato qui di seguito potete ammirare i nuovi modelli di Fiat da tutte le angolazioni, grazie alle foto che arrivano direttamente dal Salone di Parigi.

Quando saranno disponibili

Le vetture, che sono destinate a un mercato globale comprendente oltre 100 Paesi in tre diverse regioni, vedranno l’apertura degli ordini in Europa a partire dal 5 gennaio 2027. Il marchio punta a incrementare ulteriormente i suoi risultati dopo gli ottimi numeri del 2026.

Un aspetto interessante è che tutte le motorizzazioni previste saranno rese disponibili ai clienti fin dal primo giorno di prevendita. Il debutto su strada per i media, con il primo test drive internazionale, è invece fissato per il mese di febbraio 2027.

Per scoprire i dettagli completi in merito alle caratteristiche dei nuovi modelli “per famiglie” di Fiat bisognerà attendere ancora qualche mese. La Casa italiana ha anticipato che il prezzo di ingresso indicativo per la gamma sarà di circa 20.000 euro.

Con questa cifra sarà possibile acquistare Grizzly benzina con allestimento base. Anche per il listino completo sarà necessario avere un po’ di pazienza. Continuate a seguirci per tutte le novità.