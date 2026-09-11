Ufficio Stampa Fiat Fiat Grizzly, debutto al Salone dell'Auto di Torino

Torino brucia sul tempo Parigi. Dopo aver indicato il Salone francese di ottobre come prima apparizione pubblica di Grizzly e Grizzly Fastback, Fiat corregge i programmi e da venerdì 11 settembre entrambe si mostrano al pubblico nel capoluogo piemontese. Due carrozzerie diverse per un progetto con il quale il marchio vuole guadagnare spazio nel segmento C dei SUV.

Il Salone dell’Auto di Torino proseguirà fino a domenica 13 settembre e avrà il proprio fulcro in Piazza Castello. Stellantis partecipa con numerosi marchi del Gruppo e proprio le due Fiat figurano fra le anteprime principali, insieme alla nuova Lancia Gamma e alla Leapmotor B03X. Per Grizzly si tratta soprattutto dell’occasione di passare dalle immagini ufficiali a un incontro diretto con il pubblico.

Due modi di interpretare lo stesso SUV

Con i suoi 4,4 metri di lunghezza e forme piuttosto verticali, la Grizzly cerca di sfruttare al meglio lo spazio disponibile nell’abitacolo e rappresenta la proposta più razionale della coppia, mirata soprattutto a soddisfare le esigenze delle famiglie. Il progetto guarda comunque al di là dell’Europa, vista la dimensione globale scelta da Fiat per la nuova famiglia di modelli.

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La Fastback si discosta a colpo d’occhio. La lunghezza sale a 4,5 metri e il profilo diventa più filante, senza sacrificare completamente le esigenze di carico: il bagagliaio raggiunge infatti 600 litri. Fiat ha lavorato sulla stessa base per ottenere una seconda personalità, destinata a chi preferisce un’impostazione maggiormente dinamica rispetto alle proporzioni tradizionali della Grizzly.

Le differenze non cancellano la parentela fra i due modelli. Entrambi portano avanti il linguaggio introdotto dalla Grande Panda e fanno parte della nuova famiglia globale Fiat, volta a coprire mercati molto diversi tra loro. In particolare, la Casa punta su Europa, Medio Oriente e Africa e Sud America, aree nelle quali il marchio conserva una presenza particolarmente forte.

Le anticipazioni sull’abitacolo

La scelta riguarderà pure ciò che si trova sotto la carrozzeria. Grizzly e Grizzly Fastback verranno offerte con motorizzazioni a benzina, mild hybrid e completamente elettriche, con potenze che arriveranno fino a 145 CV. In base alla versione e al mercato saranno disponibili il cambio manuale oppure l’automatico, lasciando quindi alla gamma il compito di coprire esigenze differenti.

Alcuni elementi dell’abitacolo sono già stati rivelati, tra cui un touchscreen da 10 pollici dedicato alle funzioni multimediali, accompagnato dalla cosiddetta Lingotto Floating Console. I cerchi in lega possono raggiungere 18 pollici e la firma luminosa utilizza fari Full LED, con sette colori disponibili per la carrozzeria.

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L’arrivo di Grizzly e Grizzly Fastback amplia un’offerta familiare che Fiat aveva cominciato a ricostruire con Grande Panda. Stavolta il passo porta direttamente nel segmento C e permette di rivolgersi a due pubblici attraverso carrozzerie distinte, senza sviluppare altrettanti progetti completamente separati. La versione più squadrata privilegia lo spazio verticale, la Fastback sfrutta invece i centimetri supplementari per offrire maggiore capacità di carico longitudinale.

La presenza al Salone colpisce a causa della tempistica, in quanto, a luglio, Fiat aveva annunciato il debutto pubblico a Parigi nel mese di ottobre e, invece, il programma comunicato da Stellantis il 9 settembre ha anticipato l’appuntamento, consegnando a Torino la prima esposizione davanti al grande pubblico. Un piccolo cambio di programma che permette agli italiani di vedere le due novità con alcune settimane d’anticipo.