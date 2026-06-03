Dallo spazio interno eccezionale alla maggiore capacità di carico longitudinale: FIAT Grizzly e Grizzly Fastback fondono design italiano e versatilità globale per conquistare Europa, Medio Oriente e America Latina

Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Grizzly e Grizzly Fastback, i nuovi C-SUV del marchio torinese

Dopo il successo che sta riscuotendo la Grande Panda, FIAT compie un ulteriore e decisivo passo in avanti nella sua strategia di espansione globale. Stellantis ha infatti mostrato le prime immagini ufficiali di due modelli che promettono di scuotere il mercato automobilistico: la Grizzly e la Grizzly Fastback. Con questi nuovi ingressi, la Casa torinese non si limita a lanciare due vetture, ma dichiara ufficialmente il proprio ritorno al centro del segmento C, puntando tutto su una visione di mobilità che Olivier Francois, CEO di FIAT, definisce intelligente, accessibile e profondamente radicata nel DNA del design italiano.

Grizzly: il SUV che massimizza lo spazio

La prima delle due novità, la FIAT Grizzly, si presenta come un SUV versatile e spazioso, progettato con un obiettivo chiaro: semplificare la vita delle famiglie. Le sue proporzioni, caratterizzate da uno sviluppo più verticale e compatto, sono state studiate per massimizzare il volume interno. Nonostante una lunghezza complessiva che rimane al di sotto dei 4,5 metri, la Grizzly riesce a stabilire un nuovo standard per la categoria in termini di abitabilità e praticità.

È la vettura ideale per chi vive la città quotidianamente ma non vuole rinunciare al comfort durante i lunghi viaggi autostradali. La sua altezza e la gestione intelligente degli spazi interni la rendono un punto di riferimento per chi cerca un’auto capace di ospitare comodamente passeggeri e bagagli senza le dimensioni ingombranti dei SUV tradizionali.

Grizzly Fastback: l’anima dinamica

Per chi invece cerca uno stile più graffiante e una silhouette slanciata, FIAT propone la Grizzly Fastback. Sebbene condivida la stessa piattaforma globale della sorella SUV, la Fastback sfoggia una personalità distinta, più orientata al lifestyle e al dinamismo. Il suo linguaggio di design è più raffinato e aerodinamico, con una linea del tetto che scende dolcemente verso la coda, conferendole un carattere sofisticato.

Tuttavia, la bellezza non va a scapito della funzionalità: la Fastback vanta una maggiore capacità di carico longitudinale, una caratteristica che la rende perfetta per trasportare attrezzature sportive o bagagli voluminosi durante i viaggi più impegnativi. È la risposta di FIAT a chi desidera un’auto di carattere, capace di distinguersi sulla strada per eleganza e sportività, senza però tradire le necessità di carico tipiche di una vettura familiare.

Tecnologia democratica e motori per ogni esigenza

Uno dei pilastri del progetto Grizzly è la flessibilità. Entrambi i modelli saranno disponibili con un’ampia gamma di motorizzazioni, che spaziano dai classici ed efficienti motori a benzina fino alle versioni completamente elettriche. Questa scelta riflette la volontà di FIAT di offrire una soluzione di mobilità democratica, capace di adattarsi alle diverse infrastrutture e necessità dei mercati internazionali.

Esteticamente, i due modelli sono uniti da una firma luminosa a LED distintiva, che garantisce una forte presenza su strada e una riconoscibilità immediata, sia di giorno che di notte. All’interno, l’attenzione ai dettagli e l’uso di tecnologie pensate per “semplificare la vita di tutti i giorni” elevano l’esperienza a bordo, rendendo ogni spostamento più piacevole e intuitivo.

Una visione globale

Il progetto Grizzly non riguarda solo l’Europa. Come sottolineato dai vertici Stellantis, queste vetture nascono per essere competitive in diverse aree del mondo, garantendo flessibilità produttiva e vicinanza ai mercati chiave dell’America Latina, del Medio Oriente e dell’Africa.

L’attesa per vederle finalmente su strada non sarà lunga: l’introduzione della famiglia Grizzly in Europa e nella regione EMEA è prevista per la seconda metà del 2026. Con questa mossa, FIAT non solo completa la sua gamma, ma lancia un segnale forte ai competitor: la mobilità familiare di qualità può, e deve, essere alla portata di tutti.