Fiat Grizzly, il nuovo SUV punta sul prezzo: l’anticipazione

Ufficio Stampa Fiat Il prezzo della Fiat Grizzly sorprenderà

Tornare grande con ciò che Fiat ha saputo fare meglio nella sua storia: le auto piccole, considerate da Gaetano Thorel parte dell’identità stessa del marchio. Il responsabile europeo di Fiat e Abarth ha raccontato ad Autocar la strategia dei prossimi anni, mettendo ai due estremi della gamma la Topolino e la nuova Grizzly, i poli opposti di una gamma nutrita da Panda, Grande Panda e 500, modelli chiamati a riportare il costruttore torinese dove ritiene di poter giocare meglio le proprie carte.

Il percorso sembra aver già prodotto risultati. Nel primo semestre del 2026 le immatricolazioni Fiat nell’Europa allargata sono cresciute del 21,7% rispetto allo stesso periodo del 2025, con una quota salita al 3,3%. Le vendite hanno ormai superato quota 100.000 vetture al mese e Thorel associa al periodo appena trascorso un’immagine colorita:

“Abbiamo attraversato il deserto e siamo sopravvissuti”

Il manager riconosce comunque che il lavoro da fare non manca, citando fra gli esempi la 500 Hybrid, dalla quale si aspettava risultati migliori. La Grande Panda sta invece contribuendo alla crescita e diventa il punto di partenza di una famiglia destinata ad allargarsi verso l’alto.

Testa alle famiglie

Con una lunghezza inferiore ai 4,5 metri, la Grizzly entrerà nel segmento C e arriverà in Europa nella seconda metà del 2026. Il progetto ha una vocazione globale: Fiat lo ha pensato per diversi mercati, compresi Turchia e America Latina, trovandogli successivamente spazio pure nel Vecchio Continente. L’obiettivo è offrire alle famiglie un fratello maggiore della Grande Panda:

“Grizzly è l’esempio tipico di un progetto che Fiat può permettersi”

Sotto la Grizzly ci sarà la stessa piattaforma Smart Car della Grande Panda, una soluzione che permette a Fiat di condividere diversi componenti e contenere i costi. Accanto al SUV arriverà la Grizzly Fastback, riconoscibile per l’andamento più spiovente della coda. La scelta dei motori comprenderà benzina, ibrido ed elettrico. Sul prezzo Thorel preferisce invece tenere ancora le carte coperte, concedendosi soltanto un’anticipazione:

“Scioccheremo il mercato quando riveleremo il prezzo”

Quanto costerà lo staremo a vedere. Le indiscrezioni circolate finora collocano la versione a benzina intorno ai 20.000 euro, ma da Fiat non è arrivata alcuna conferma sulla cifra.

Un nome diverso dal solito

Panda e Grande Panda hanno abituato a tutt’altro tipo di animale. Con Grizzly il tono cambia parecchio e Thorel non fa finta di ignorarlo:

“Tecnicamente è un animale aggressivo”

Grizzly identifica il modello più grande della famiglia e le dimensioni spiegano il passaggio a un orso ben diverso dal Panda. Resta da addolcirne l’immagine, visto che l’animale scelto non gode esattamente della fama di essere docile.

“Ora la sfida è rendere il Grizzly un animale Fiat, simpatico e sorridente”

Una parte del lavoro spetterà alla pubblicità, chiamata a dare al modello un carattere vicino a quello tradizionale del marchio. Dal canto suo, Fiat marca il territorio di appartenenza, quello delle auto compatte, affiancate dai veicoli commerciali leggeri: per i segmenti superiori nel gruppo Stellantis ci sono già altri marchi. E in questo grande disegno la produzione italiana conserva un valore che va oltre i conti, a dispetto dei costi potenzialmente meno favorevoli: