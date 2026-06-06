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Ufficio Stampa Stellantis Partono gli incentivi Fiat

Il marchio Fiat sta vivendo un periodo molto positivo, con immatricolazioni in crescita e un ruolo sempre più da protagonista sul mercato, in Italia e in Europa, grazie anche agli ultimi modelli lanciati.

Per sostenere la crescita, la Casa italiana ha annunciato la nuova campagna promozionale Estate italiana FIAT, con l’obiettivo di offrire ai suoi clienti italiani una serie di promozioni molto vantaggiose.

Si tratta di un’iniziativa che durerà per tutto il mese di giugno (con possibili proroghe successive) e che sarà estesa anche ad altri Paesi, come confermato dal marchio nel suo comunicato ufficiale.

Andiamo ad analizzare tutti i dettagli relativi alla nuova campagna del marchio italiano che punta ad affermarsi, ancora una volta, come un vero e proprio riferimento per la clientela, sfruttando appieno la sua gamma.

Una nuova campagna

In questa fase di crescita e con tante novità da poco disponibili sul mercato, come la Grande Panda, che punta a diventare la nuova best seller del suo segmento, Fiat ha bisogno di sostenere la sua attività con una campagna di marketing studiata nei minimi dettagli.

Da questa esigenza nasce Estate italiana FIAT, chiaramente ispirata alla bella stagione italiana. L’azienda ha sottolineato di aver realizzato una campagna strutturata come un’ampia piattaforma di comunicazione per i mercati europei.

L’obiettivo è chiaro: il brand punta a sostenere la sua presenza in tutta Europa, portando avanti il programma di crescita, ampiamente confermato dai recenti dati di vendita sul mercato europeo. Per farlo, il marketing e la comunicazione sono fondamentali.

La campagna prende vita anche grazie al nuovo brano “Al Mio Paese”, una canzone particolarmente coinvolgente che punta a diventare il tormentone dell’estate, con le performance di Serena Brancale, Levante e Delia.

Promozioni da cogliere al volo

Per quanto riguarda il mercato italiano, la nuova promo Estate italiana FIAT porta una serie di vantaggi molto interessanti, con offerte dedicate a tutta la gamma del brand italiano per soddisfare appieno tutti i clienti.

Per le vetture in pronta consegna è possibile ottenere fino a 6.000 euro di vantaggi. In particolare, è possibile ottenere 4.500 euro di sconto in caso di rottamazione e 1.500 euro in caso di finanziamento.

Ad esempio, una Pandina Hybrid in pronta consegna è disponibile con prezzi da 9.950 euro, in caso di rottamazione di una vettura da Euro 0 a Euro 5 e finanziamento Stellantis Financial Services Italia. In questo modo è possibile acquistare la vettura con 33 rate da 99 euro e Rata Finale Residua di 8.431,50 euro.

Da segnalare che la promozione prevede il meccanismo “parti adesso e paghi dopo l’estate“. In sostanza, il primo addebito del finanziamento è fissato dopo la fine del periodo estivo, rimandando all’autunno tutte le spese.

Per tutti i dettagli legati alle promozioni in corso e agli sconti a cui è possibile accedere vi rimandiamo al sito ufficiale di Fiat oppure vi consigliamo di recarvi direttamente nelle concessionarie del brand.

Per chi è interessato a una nuova Fiat vi rimandiamo all’articolo sul perché scegliere la Grande Panda, che analizza nei dettagli caratteristiche e punti di forza di una delle ultime novità della gamma del marchio italiano.