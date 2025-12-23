Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Due nuove Fiat nel 2026?

Il 2026 sarà un anno molto importante per Fiat sul mercato europeo. Dopo aver aggiornato la gamma con due modelli come la Grande Panda e la 500 Hybrid, il marchio torinese guarda al futuro e punta a espandere la sua offerta, con un focus sempre più importante sul segmento C del mercato. Andiamo a scoprire quelle che potrebbero essere le novità. In vista di un anno che il brand punta a vivere da grande protagonista, con l’obiettivo di dare il via a un nuovo periodo di forte crescita.

Le novità in arrivo

Il lancio della Fiat 500 Hybrid, destinata al segmento A, e della Fiat Grande Panda, per il segmento B, ha rafforzato la gamma del marchio italiano del Gruppo Stellantis, che continua a poter contare sulla Panda, da tempo leader del mercato italiano per volumi di vendita. Con l’uscita di scena della Tipo, dopo tanti anni di carriera, Fiat porta avanti la sua strategia di rinnovamento, con un focus sul segmento C del mercato: almeno due i modelli in sviluppo.

Le prossime novità per la Casa italiana, infatti, sono la Fiat Giga Panda, attesa sul mercato nel corso dell’autunno del 2026, e la sua evoluzione, nota per ora come Fiat Fastback, che potrebbe essere svelata entro la fine del prossimo anno. Si tratta di un SUV di segmento C (con linee ispirate alla Grande Panda) e di un SUV Coupé, con uno stile più sportivo e dinamico e pronto a ritagliarsi uno spazio nello stesso segmento.

Le nuove vetture si baseranno sulla piattaforma Smart Car e potranno contare su motorizzazioni ibride e su una variante Full Electric. I nomi che abbiamo utilizzato per indicare i progetti (Giga Panda e Fastback), quasi sicuramente, non saranno quelli definitivi. Ricordiamo che la Fiat Fastback esiste già: si tratta di un modello che il brand realizza e commercializza in Sud America.

Per il momento, non ci sono informazioni sui prezzi e non c’è ancora una conferma definitiva sulla sede di produzione (che non sarà in Italia e, probabilmente, nemmeno in Ue). Ulteriori dettagli in merito ai due nuovi modelli Fiat attesi per il 2026 (o al massimo per la prima parte del 2027) potrebbero arrivare nei prossimi mesi.

La gamma del futuro

Le novità in arrivo per la gamma europea di Fiat dipenderanno (anche) dal successo dei nuovi modelli in arrivo. Nei prossimi anni, in ogni caso, l’offerta del marchio sarà composta dalla Panda, la cui produzione è stata rinnovata per diversi anni, dalla Fiat 500, con la nuova versione Hybrid che dovrebbe garantire volumi nettamente superiori all’elettrica, e poi ancora dalla 600 e dalla Grande Panda. A queste novità si aggiungeranno i già citati, Giga Panda e Fastback, che potrebbero poi fare da apripista al lancio di ulteriori progetti e anche a una possibile espansione verso il segmento D. Staremo a vedere quali saranno le mosse di Fiat per il suo futuro e, soprattutto quali saranno le caratteristiche delle prossime novità in arrivo.