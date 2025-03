Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

Fonte: Federmetano Il progetto di Federmetano è andato a segno: consegnate le prime Fiat Panda Hybrid a biometano

L’ultima iniziativa di Federmetano è interessante perché volge a dare una mano alla mobilità odierna e risponde a un’esigenza finora inascoltata, grazie alla trasformazione a biometano della Fiat Panda Hybrid, l’auto più venduta in Italia. Questo progetto, nato sul finire del 2024, segna un passo significativo verso un futuro più ecologico e dimostra come l’innovazione e la collaborazione possano portare a soluzioni inattese ma efficaci.

La consegna delle prime Fiat Panda Hybrid biometano

Il Presidente di Federmetano, Dante Natali, ha annunciato con entusiasmo la consegna dei primi veicoli trasformati, frutto della sinergia tra diverse aziende associate che hanno creduto fermamente nell’iniziativa. Tra queste, spiccano ME-TRA, Dinamica Ecoservizi, fornitore di kit di trasformazione, Ecomotive Solutions, costruttore dei kit, e il concessionario Fiat Autostile di Reggio Emilia e provincia. Questa collaborazione virtuosa ha realizzato un sistema efficiente per raggiungere gli obiettivi prefissati, con ulteriori associati pronti a promuovere l’iniziativa su tutto il territorio nazionale.

L’idea alla base del progetto Panda Hybrid a biometano è semplice quanto geniale: unire la tecnologia ibrida della Fiat Panda con l’alimentazione a biometano. L’obiettivo è creare un mix ambientale unico, capace di abbattere drasticamente le polveri sottili e di azzerare le emissioni di CO2, ottenendo un risultato che supera persino le prestazioni dei veicoli elettrici a batteria (BEV) in termini di impatto ambientale complessivo. L’ingegner Natali ha sottolineato con orgoglio come questa iniziativa sia una dimostrazione tangibile dei risultati ottenibili con l’utilizzo del biometano come carburante.

I vantaggi del biometano

I vantaggi del biometano per l’autotrazione sono molteplici e significativi:

è una tecnologia consolidata, con benefici concreti in termini di investimenti e creazione di posti di lavoro in Italia;

rappresenta un’alternativa infinitamente meno costosa e di immediata fruibilità per gli utenti, grazie a una rete capillare di oltre 1.600 punti vendita già esistenti in Italia;

consente una transizione ecologica reale e alla portata di tutti, con costi di gran lunga inferiori rispetto ai veicoli elettrici (BEV);

permette di ottenere una riduzione immediata delle emissioni di CO2, senza dover attendere la lenta diffusione delle auto elettriche.

La Fiat Panda Hybrid è equipaggiata con un motore endotermico 999 tre cilindri aspirato che, grazie al recupero energetico elettrico, è in grado di ridurre significativamente emissioni e consumi. Test sul campo dimostrano una resa superiore a 33 km con un solo kg di biometano nei percorsi misti. Questa efficienza, unita ai benefici ambientali del biometano, rende la Panda Hybrid trasformata un’opzione estremamente interessante per chi desidera una mobilità sostenibile senza compromessi.

Valorizzare le iniziative “green”

Federmetano, attraverso le parole del suo Presidente, lancia un appello agli enti competenti affinché iniziative come questa vengano valorizzate e supportate. L’associazione evidenzia il rischio di concentrarsi unicamente sulle tecnologie dell’elettrico e dell’idrogeno, strategia ritenuta eccessivamente costosa, potenzialmente controproducente per il sistema industriale italiano e non pienamente in linea con la ricchezza di competenze e infrastrutture già esistenti nel settore del biometano. L’Italia vanta un patrimonio culturale e una conoscenza centenaria nel campo dei carburanti gassosi, un’eccellenza che può e deve continuare a contribuire agli obiettivi di azzeramento delle emissioni di CO2, generando al contempo importanti sviluppi economico-sociali.

È fondamentale ricordare che l’Italia detiene la rete di stazioni di rifornimento di metano per autotrazione più importante d’Europa, con oltre 1.600 punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, incluse molte aree di servizio autostradali, e un numero crescente di stazioni operative anche in modalità self-service. A questo si aggiunge una vasta rete di officine specializzate nell’installazione e nell’assistenza degli impianti a biometano, garantendo un supporto completo agli utenti.