Fonte: Ufficio Stampa Stellantis Gli incentivi della Lombardia abbattono il prezzo della Panda

Il nuovo piano di incentivi previsto dalla Regione Lombardia punta a sostenere il passaggio ad auto a basso impatto ambientale. Oltre alle elettriche, infatti, sono supportate anche le auto ibride con emissioni ridotte. Nell’elenco dei modelli compatibili con il programma di incentivi previsto dalla Regione, quindi, rientra anche la best seller del mercato italiano.

La Fiat Panda, infatti, è disponibile con condizioni molto vantaggiose per gli automobilisti della Lombardia che potranno mettersi alla guida della popolare city car con un prezzo ridotto fino a 7.950 euro (con rottamazione e finanziamento). Andiamo a scoprire i dettagli di questa promozione con cui Fiat punta a sfruttare appieno il nuovo programma di incentivi consentendo ai suoi clienti di poter acquistare una comoda auto “da città” con una spesa che, per gli standard attuali del mercato, è davvero contenuta.

I dettagli della promozione

Il nuovo programma di incentivi della Lombardia agevola l’acquisto della Fiat Panda ibrida garantendo un bonus aggiuntivo in caso di rottamazione di un veicolo benzina, metano o GPL fino a Euro 2, oppure diesel fino a Euro 5. Dando un rapido sguardo al sito Fiat è possibile scoprire tutti i dettagli sulla promo, valida per le vetture in pronta consegna o in caso di immatricolazione entro il 24 aprile 2025. Rottamando un veicolo compatibile con l’iniziativa prevista dalla Regione Lombardia, sarà possibile acquistare la nuova Panda 1.0 70 CV Hybrid con un prezzo di 9.450 euro.

Scegliendo il finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a. c’è uno sconto ulteriore, come avviene spesso quando si opta per questa soluzione d’acquisto. In questo caso, infatti, la Panda è disponibile con un anticipo zero e un prezzo promozionale di 7.959 euro. Il finanziamento prevede 35 rate da 79 euro e una rata finale di 8.293 euro (il finanziamento ha TAN 8,75% e TAEG 13,24%). Per maggiori dettagli rimandiamo al sito Fiat o a una delle concessionarie del marchio italiano. In ogni caso, è chiaro che, sfruttando la promo in corso, per gli automobilisti lombardi c’è la possibilità di acquistare la Panda con una spesa nettamente inferiore a quanto previsto dal suo listino prezzi.

Anche altri modelli

La Panda è il “nome forte” della nuova promozione, per via soprattutto del suo prezzo contenuto. Gli incentivi previsti dalla Lombardia, però, sono disponibili anche su altri modelli come, ad esempio, la nuova Grande Panda, sia in versione ibrida che in versione elettrica. Restando all’interno della gamma Fiat, ci sono altri modelli a cui è possibile puntare grazie agli incentivi. Tra questi troviamo le versioni full electric di 500e, 600e, E-Doblò e Abarth 500e (accessibili con il bonus regionale di 3.500 euro) oltre alla 600 ibrida (con sconto di 2.500 euro, come per la Grande Panda ibrida). L’incentivo, inoltre, si estende anche alla Topolino. Il quadriciclo elettrico di Fiat è disponibile a 4.494 euro, in caso di rottamazione di una vettura, oppure a 6.002 euro con rottamazione di un ciclomotore o motoveicolo di categoria L fino a Euro 2. Anche in questo caso, per un quadro dettagliato sulle promo, vi rimandiamo al sito o a una concessionaria di Fiat. Le varie promo sono valide per il mese di aprile.