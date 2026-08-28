Fiat valuta un pick-up ispirato alla Panda e vicino alla Grizzly. Il modello potrebbe invece chiamarsi Strada e puntare soprattutto al mercato sudamericano

Ufficio Stampa Fiat Fiat pensa a una Panda formato pick-up

Neanche il tempo di venire al mondo che la nascita di un bambino fa partire le scommesse in famiglia sulla somiglianza con il padre o la madre. Sembra di assistere allo stesso copione dalle parti di Torino, dove, stando alle informazioni raccolte da Auto-Moto, ai piani alti Fiat starebbe sondando l’idea di un pick-up. Il modello prenderebbe i lineamenti dalla Grande Panda e la corporatura della Grizzly, ma, cosa ancora più importante, monterebbe un cassone posteriore, una prima assoluta per la Panda.

Addirittura sul nome campeggia un enorme punto interrogativo: la Casa piemontese deve ancora annunciare il progetto a titolo ufficiale e l’appellativo già trovato di “Panda pick-up” potrebbe essere soltanto una semplificazione banale, mentre Strada continua a togliere soddisfazioni in Sud America. Comunque, le ricostruzioni avvicinano il nuovo modello alla Grizzly, il SUV di 4,39 metri presentato nel 2026 accanto alla Fastback, dal quale riprenderebbe anche parte della carrozzeria.

Quanto sarà grande il pick-up Fiat

Sul fronte della lunghezza, le stime la collocano fra i 4,50 e i 4,70 m, a debita distanza dai 3,99 della Grande Panda venduta in Europa. Semmai con quest’ultima potrebbe condividere il volto squadrato e i dettagli grafici, o almeno lo suggeriscono i render indipendenti diffusi a corredo della notizia.

Se possedete una buona memoria storica, le speculazioni potrebbero suonarvi familiari. Nel febbraio 2024 la Casa aveva mostrato una famiglia di concept ispirati alla Panda e già allora promise un nuovo lancio annuale fino al 2027, compreso un pick-up nato sulle spoglie della Strada, realizzato su una piattaforma globale capace di accogliere alimentazioni differenti.

E forse il nome Strada subirà una bella lucidatura. Il modello ha raccolto la maggior parte delle proprie fortune in Sud America e nel luglio 2024 guardava tutti dall’alto in basso nelle classifiche di vendita in Brasile, come Fiat tenne a precisare durante la presentazione del concept. Accantonare una denominazione tanto riconoscibile sarebbe una scelta tutt’altro che scontata.

Per questo la “Panda col cassone” potrebbe rimanere un soprannome europeo utile a descriverne l’aspetto, mentre sul portellone posteriore finirebbe la scritta Strada. Al momento entrambe le possibilità restano aperte. Mancano anche indicazioni ufficiali sui motori, sebbene la piattaforma globale utilizzata dalla nuova famiglia Fiat permetta di sviluppare versioni termiche, ibride ed elettriche.

Sud America favorito

La destinazione principale appare piuttosto facile da intuire. Brasile e resto del Sud America hanno un rapporto molto più stretto con i pick-up compatti rispetto all’Italia, dove questa carrozzeria occupa una nicchia. Fiat vende già oltreoceano Strada, Toro e Titano, tre modelli con dimensioni e compiti differenti: il nuovo arrivato potrebbe inserirsi alla base dell’offerta oppure raccogliere direttamente l’eredità della Strada.

Un arrivo in Europa rimane possibile, ma oggi mancano conferme. La Grizzly e la Grizzly Fastback nasceranno all’interno di un progetto globale e verranno commercializzate anche nel Vecchio Continente, elemento che renderebbe tecnicamente meno complicato portare qui un eventuale modello imparentato. La convenienza commerciale rappresenta però un discorso diverso, perché il mercato del Vecchio Continente concede ai pick-up numeri ben inferiori rispetto a quello sudamericano.

Meglio dunque restare prudenti. Esiste un concept ufficiale del 2024, la nuova famiglia Panda ha già prodotto la Grande Panda e la Grizzly, mentre le indiscrezioni indicano un pick-up lungo fino a 4,70 metri. Il modello definitivo, il suo nome e i Paesi scelti per la vendita restano ancora avvolti nell’incertezza. Se il progetto arriverà davvero in concessionaria, sarà la prima Panda ufficiale dotata di cassone. Ma potrebbe avere dimensioni da Grizzly, chiamarsi Strada e vivere soprattutto dall’altra parte dell’Atlantico: abbastanza per ricordare la Panda al primo sguardo, senza esserlo fino in fondo.