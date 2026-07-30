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Ufficio Stampa Stellantis Una foto spia anticipa il ritorno del brand

Tra i marchi di proprietà del Gruppo Stellantis c’è anche Autobianchi, storico brand, nato nel 1955, che oggi non è più attivo, pur restando parte integrante della storia del settore delle quattro ruote in Italia.

L’azienda si prepara a rispolverare il marchio, senza puntare, però, su nuovi modelli. Dovrebbe debuttare a breve, infatti, una versione speciale della Fiat Pandina dedicata proprio ad Autobianchi.

I test del modello sono in corso e alcune foto spia anticipano l’arrivo del nuovo modello, atteso nel giro di pochi mesi come parte di un nuovo aggiornamento della segmento A del marchio torinese.

Le prime immagini

A rivelare le prime immagini del progetto è stato Walter Vayr, con il suo account Instagram gabetzspyunit, che ha pubblicato alcune foto spia con protagonista un prototipo della Pandina in fase di test.

La descrizione delle foto è chiara e non lascia spazio a interpretazioni: secondo l’insider si tratta della Fiat Pandina “Autobianchi Tributo”, una serie speciale che arriverà in occasione del debutto del Model Year 2027 della city car prodotta a Pomigliano d’Arco.

Le novità

Il progetto è sicuramente interessante, anche perché riporterà sul mercato un marchio storico come Autobianchi, diventato negli anni molto apprezzato dagli appassionati e dai collezionisti di auto d’epoca.

Di recente, inoltre, si è parlato di un interessamento da parte di un’azienda cinese, che puntava ad acquistare Autobianchi e Innocenti, due brand non utilizzati dal Gruppo Stellantis. Per il momento, però, non sembra che ci siano margini per un’operazione di questo tipo.

Come detto in precedenza, Stellantis non ha in programma un rilancio del brand ma intende comunque omaggiarlo con una serie speciale, destinata probabilmente al solo mercato italiano, della Pandina.

Il modello dovrebbe presentare alcune personalizzazioni, ospitando anche lo storico logo Autobianchi. Il prototipo in fase di test ha una livrea mimetica e, quindi, non è possibile capire quali saranno le novità di design in arrivo per la vettura.

Di certo, Fiat dovrebbe sfruttare l’occasione per aggiornare la dotazione della Pandina, intervenendo su vari aspetti del progetto e adeguando il modello ai nuovi standard richiesti dall’UE, soprattutto in tema di sicurezza.

Dal punto di vista tecnico, non ci saranno particolari novità, con la vettura che continuerà a presentare il suo motore 1.0 mild hybrid da 65 CV, abbinato alla trazione anteriore e al cambio manuale.

Un eventuale successo della serie limitata potrebbe spingere Fiat a creare altri progetti analoghi, ricorrendo a nuove versioni di Autobianchi Tributo per il prossimo futuro.

Il debutto della nuova versione della Pandina (e della nuova edizione Tributo) è atteso per le prossime settimane, probabilmente dopo l’estate, con una commercializzazione prevista entro la fine dell’anno.

Ulteriori dettagli in merito, quindi, arriveranno molto presto.