La city car più venduta d’Italia continua a convincere per praticità, costi ridotti e un’identità unica che resiste a SUV, elettriche e concorrenza cinese

Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat Pandina: il segreto dell’auto più venduta d’Italia

Da anni ormai occupa stabilmente la prima posizione nella classifica delle auto più vendute in Italia, superando SUV più moderni, city car straniere e persino le stesse proposte più recenti di casa Stellantis. La Fiat Pandina continua a essere la regina incontrastata delle strade italiane, unica che non teme l’avanzata cinese, un fenomeno che a prima vista può sembrare quasi anacronistico in un mercato sempre più spinto verso l’elettrico e i grandi crossover. Eppure, guardando da vicino le sue caratteristiche, si capisce come questo successo non sia affatto casuale. Attraverso dimensioni, razionalità e prezzo concorrenziale, la regina non ha intenzione di lasciare il passo, fondando la propria realtà grazie a un passato iconico e scelte intelligenti.

Dimensioni a prova di città

La prima chiave del successo della Pandina si nasconde in tre numeri: 3,69 metri di lunghezza, una misura che oggi appare quasi fuori dal tempo in un mercato dove anche le utilitarie tendono a crescere di generazione in generazione. Questa compattezza estrema si traduce in un vantaggio concreto per chi vive e si muove in città, tra centri storici stretti, parcheggi risicati e traffico quotidiano da affrontare. Insomma la maggioranza delle persone in Italia.

La classica piattaforma compatta rende la Pandina l’arma perfetta per districarsi nel traffico cittadino e infilarsi in qualsiasi parcheggio, un aspetto che pesa moltissimo nelle scelte di acquisto degli italiani, popolo che vive prevalentemente in centri urbani spesso poco pensati per le auto moderne. A completare il quadro contribuisce anche la posizione di guida rialzata, con la leva del cambio posizionata in alto sul cruscotto, una soluzione che garantisce una visibilità anteriore giudicata tra le migliori della categoria.

Proporzioni intelligenti

Nonostante le dimensioni esterne compatte, la Pandina riesce a offrire un’abitabilità generosa per la categoria, un compromesso non semplice da centrare che il progetto originario della Panda ha saputo bilanciare fin dalle prime generazioni e che la Pandina, restyling dopo restyling, ha continuato a preservare.

Certo, non mancano le rinunce tipiche di una vettura così compatta: il vano bagagli resta contenuto, e chi cerca spazio per lunghi viaggi con valigie al seguito dovrà fare i conti con questo limite strutturale. Ma per l’uso quotidiano, tra spesa, bambini da accompagnare a scuola e spostamenti brevi in famiglia, la Pandina dimostra di saper fare egregiamente il proprio mestiere, con un abitacolo semplice ma funzionale, pensato per la praticità più che per l’effetto scenografico.

Motore semplice, economico e affidabile

Il cuore della Pandina Hybrid resta il collaudato 1.0 FireFly Mild-Hybrid a tre cilindri, un’unità da 65 CV, che punta tutto sulla semplicità meccanica piuttosto che sulle prestazioni pure, che grazie ad anni di affinamento ha garantito sempre un’ottima affidabilità. Un motore che tutti ormai conoscono con pregi e difetti, parco nei consumi e perfettamente a punto per l’utilizzo cittadino, anche se fuori città mostra i suoi limiti, specialmente nei sorpassi e in salita a pieno carico.

Sul fronte dei consumi, i test più recenti confermano numeri decisamente convincenti per la categoria: la media reale si attesta intorno ai 5,3 litri per 100 km nel ciclo misto combinato, equivalenti a circa 18,8 km con un litro di benzina, con punte anche superiori ai 20 km/l per chi adotta una guida particolarmente accorta. Numeri che si traducono in un’autonomia superiore ai 700 km con un pieno da 38 litri, per un costo indicativo di circa 9,50 euro ogni 100 km percorsi.

Non manca qualche criticità nota, come un’insonorizzazione non sempre all’altezza alle velocità autostradali, complice anche una rumorosità del propulsore e la volumetria squadrata, oppure un volante regolabile solo in altezza. Difetti che, però, gli italiani sembrano disposti a perdonare in cambio della semplicità e dell’affidabilità complessiva del mezzo.

Il popolare reso iconico

C’è poi un fattore che va oltre la scheda tecnica, e che ha probabilmente pesato più di ogni altro nel decretare il successo duraturo della Pandina: il suo essere diventata, generazione dopo generazione, un vero e proprio simbolo popolare. Dagli anni Ottanta a oggi, la Panda ha accompagnato milioni di famiglie italiane, trasformandosi in un’auto capace di parlare a tutte le generazioni, dai neopatentati ai pensionati, con la stessa naturalezza.

Non a caso, complici la potenza contenuta e i costi di gestione ridotti, la Pandina resta una delle scelte più gettonate proprio per chi ha da poco conseguito la patente, un pubblico che trova nella city car torinese un primo passo ideale verso l’automobilismo, prima ancora di affrontare vetture più impegnative. Un legame affettivo che si è consolidato nel tempo, rendendo la Pandina molto più di una semplice utilitaria: un pezzo di cultura automobilistica italiana, capace di attraversare decenni di cambiamenti nel mercato senza mai perdere la propria identità.

Sostanza e prezzo intelligente

Guardando alla Pandina con occhio critico, è impossibile non notare come non offra nulla di sorprendente: design ormai familiare, tecnologia di bordo essenziale, prestazioni tutt’altro che entusiasmanti. Eppure è proprio in questa mancanza “effetti wow” che si nasconde il suo punto di forza principale, una sostanza fatta di praticità quotidiana più che di specifiche da vetrina.

Il prezzo di partenza, fissato a 15.950 euro di listino per la versione Pandina Icon 1.0 65 CV Hybrid, si posiziona come uno dei più accessibili dell’intero segmento, con promozioni e finanziamenti che negli ultimi mesi hanno spesso permesso di scendere ben al di sotto di questa soglia, complici gli incentivi alla rottamazione proposti da Stellantis. Un dato che, va detto, si scontra però con le critiche di chi fa notare come il listino si sia progressivamente allontanato dal concetto originario di “auto economica” per tutti che aveva reso celebre la Panda alle sue origini.

Resta il fatto che, mettendo sul piatto della bilancia dimensioni compatte, consumi contenuti, affidabilità meccanica e un forte legame emotivo con il pubblico italiano, la Pandina continua a rappresentare quella che in molti definiscono l’ultima vera utilitaria rimasta sul mercato nazionale. E se il trono delle vendite resta saldamente nelle sue mani anno dopo anno, un motivo evidentemente c’è: nessun altro modello, al momento, sembra in grado di replicare questo mix di semplicità, economicità e appartenenza culturale che rende la piccola di Torino un caso più unico che raro nel panorama automobilistico italiano.