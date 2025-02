Fiat Titano è uno dei modelli di punta del marchio per il mercato sudamericano. Il pick-up entrerà in produzione in argentina e sarà il primo di una serie di veicoli

Fonte: Ufficio Stampa Fiat In Argentina Fiat cala l'asso con il Titano

FIAT è una delle aziende italiane più antiche con i suoi 126 anni di storia. Col il passare del tempo il marchio è cresciuto a dismisura prima sul territorio nazionale e poi anche a livello internazionale. Al proprio interno ha inglobato negli anni i principali brand italiani di automobili come Lancia, Alfa Romeo, Ferrari, Maserati e tanti altri. Con l’arrivo di Marchionne ha però creato un vero e proprio Gruppo globale grazie all’acquisizione di aziende americane come la Chrysler e la Jeep, che hanno dato vita alla FCA.

Di recente, la fusione tra la stessa FCA e il Gruppo PSA, invece, ha permesso la creazione del Gruppo Stellantis. Tutto quello che noi vediamo in Italia di FIAT è solo la punta di un iceberg molto più grande, che si dipana nei territori di tutto il mondo. Nello specifico ci sono alcuni modelli che l’azienda realizza appositamente per l’estero e per determinati mercati.

Parte la produzione in Argentina

Alla fine del 2024, Stellantis ha annunciato di aver investito 385 milioni di dollari nel complesso industriale di Córdoba per dare vita ad alcune nuove vetture. La prima di questa nuova famiglia si chiama Fiat Titano, si tratta di un pick-up e verrà venduto in Sud America. Come confermato anche dal Presidente Stellantis Argentina, Martín Zuppi, la FIAT è da sempre uno dei marchi più apprezzati dagli argentini. Questo modello non fa altro che rafforzare la presenza di Stellantis in Argentina, in un segmento sempre molto apprezzato in Sud America.

Paese che vai, usanza che trovi. Mentre in Europa e più specificatamente in Italia, il pick-up è una tipologia di mezzo che ha sempre trovato poco appeal, in America e Sud America, questo tipo di vetture sono molto in voga. L’idea di Stellantis, in ogni caso, non è solo quella di produrre il Titano per il territorio nazionale, ma anche per esportarlo in altri mercati. L’obiettivo della holding, come annunciato attraverso un comunicato, è quello di rilanciare l’intera industria argentina.

Un veicolo che difficilmente vedremo in Italia

Il Fiat Titano da par suo è stato presentato a dicembre 2023 ed è basato sul Peugeot Landtrek, che a sua volta è in produzione dal 2020. Il suo nome deriva dalla mitologia greca. I Titani, infatti, erano gli dei più antichi, quelli generati da Urano e Gea, rappresentano le forze primordiali del cosmo che sono state poi regolate e ordinate dagli dei olimpici.

Inizialmente questo modello è arrivato nel mercato algerino e poi dopo qualche mese è stato distribuito anche in Sud America. Si tratta di un pick-up dalle dimensioni molto generose che si colloca nel segmento D. Ha infatti una lunghezza di 5331 mm, una larghezza di 1963 mm e un’altezza di 1858 mm. A livello di motore ha un diesel 2,2 litri che sprigiona sino a 180 CV con trazione integrale. Difficilmente vedremo questa vettura in Europa per tutta una serie di motivi, non ultima quella della motorizzazione, ben lontana dai livelli di emissioni richiesti dall’Europa nei prossimi anni dove FIAT si sta preparando ad affrontare la transizione ecologica con veicoli elettrici ed ibridi.