Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il quadriciclo elettrico premiato per il suo design

La Fiat Topolino è stata uno dei progetti più interessanti del marchio italiano nel corso degli ultimi anni. Il modello è oggi un simbolo della mobilità elettrica, rappresentando un punto di riferimento del settore dei quadricicli a zero emissioni.

Oltre a un comparto tecnico completo, per la particolare categoria di prodotto, la Topolino è una vettura iconica anche per il suo design, che richiama lo stile dei modelli Fiat più “classici”, in netto contrasto con quelle che sono le linee delle vetture moderne.

Un riconoscimento importante

Proprio il design rappresenta un motivo di vanto per Fiat che, in questi giorni, ha celebrato un importante traguardo per il suo quadriciclo. La vettura, infatti, è stata inserita da TIME tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design. Si tratta di un prestigioso riconoscimento internazionale per il marchio, premiato per il suo approccio alla mobilità urbana.

Un modello di successo

Il premio corona la straordinaria crescita in tutta Europa. Confermandosi regina dei quadricicli elettrici per il secondo anno consecutivo (2025-2026), ha registrato numeri eccellenti in mercati chiave per il brand come Italia, Germania, Olanda, Austria e Svizzera, scalando anche le classifiche francesi a partire da luglio. È la prova evidente che il pubblico apprezza un nuovo modo di vivere la mobilità elettrica: pratico, alla portata di tutti e dal design in grado di emozionare.

Uno dei segreti del trionfo della Topolino risiede nella sua capacità di dialogare e di soddisfare le esigenze di un pubblico giovane e dinamico. Guidabile in molti Paesi europei già a partire dai 14 anni (con patente AM), questo quadriciclo si è rivelato un’alternativa sicura, ecologica e di tendenza ai tradizionali scooter. Le sue dimensioni ultra compatte lo rendono re incontrastato dei centri storici e delle aree metropolitane, dove l’agilità nel traffico e l’estrema facilità di parcheggio rappresentano un vantaggio competitivo ineguagliabile per chi vive la città ogni giorno.

A sostenere i risultati della Topolino sono anche i vari aggiornamenti che la Casa ha proposto per il suo veicolo, che proprio di recente ha registrato il debutto di una nuova versione con tetto apribile dell’allestimento Dolcevita. Il marchio italiano ha scelto di puntare sul progetto tanto da avviarne anche la commercializzazione negli Stati Uniti, con l’obiettivo di sostenere la diffusione della mobilità a zero emissioni nelle città.

Arnaud Belloni, CEO di FIAT, Abarth e Lancia e Chief Marketing Officer per l’Europa di Stellantis, ha commentato: