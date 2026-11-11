La Topolino è una delle citycar elettriche più indovinate sul mercato. E ora con le modifiche di Cavalier Automotive è anche più scattante

Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Cavalier Automotive Caratteristiche Fiat Topolino by Cavalier Automotive

Nelle metropoli attuali vi sono poche auto più funzionali delle microcar lanciate da Stellantis. La Fiat Topolino è risultata la più venduta lo scorso anno, davanti alle gemelle Citroën Ami e Opel Rocks Electric. Per spostarsi in città senza troppi affanni, grazie alle dimensioni ridotte, la vettura alla spina torinese è perfetta, potendo essere guidata dai 14 anni con patente AM o superiori. Raggiunge normalmente una velocità massima limitata a 45 km/h, con un’autonomia di 75 km e si ricarica in meno di 4 ore da una presa domestica.

Cavalier Automotive, nota azienda belga improntata sul lusso, ha preparato uno specifico programma di personalizzazione capace di trasformare la microcar italiana in un oggetto di culto. Un prodotto sartoriale concepito per clienti dal palato fine che ricercano una elevata raffinatezza anche al volante di una microcar elettrica nata per gli spostamenti quotidiani in città. Oltre a inediti colori esterni, la vettura griffata Cavalier vanta nuovi rivestimenti interni.

Upgrade di classe

I tecnici si sono soffermati anche sulle performance, con miglioramenti evidenti lato batteria e gestione elettronica del veicolo, con performance dichiarate superiori rispetto a quelle della Topolino standard. La microcar di serie presenta una batteria da 5,5 kWh, che alimenta un motore elettrico da 8 CV e garantisce un’autonomia dichiarata di 75 chilometri.

Cavalier offre un accumulatore da 10,8 kWh, quasi il doppio della capacità originale dei veicolo. In base a quanto annunciato dall’azienda questa modifica consente di percorrere fino a 150 chilometri con una ricarica, ampliando la capacità di utilizzo nella vita di tutti i giorni. Grazie a interventi mirati alla centralina elettronica, la velocità massima dichiarata è passata da 45 a 70 km/h.

Una modifica che andrebbe a cambiare alle nostre latitudini anche la classe del veicolo. Quindi prima di un eventuale acquisto occorre fare una valutazione sull’omologazione e sulle condizioni assicurative. A bordo c’è persino un riscaldatore Webasto a gasolio da 2 kW, adottato per scaldare l’abitacolo senza sottrarre energia alla batteria di trazione.

Ufficio Stampa Cavalier Automotive

La missione dell’azienda

Cavalier ha creato dieci diverse combinazioni bicolor e tredici tinte unite. Si può optare per un raffinato abbinamento tra bianco avorio e verde salvia, oppure puntare sul contrasto più deciso tra nero e bordeaux. Spicca tra le altre anche la combinazione grigio argento e terracotta. A completare un look che non passa inosservato ci sono i cerchi forgiati da 16 pollici, con coprimozzi dedicati, e un pacchetto battezzato Notte, che sostituisce le finiture grigie con elementi neri.

All’interno la Pelle Nappa e l’Alcantara coprono i sedili, il volante, i pannelli delle porte e il rivestimento imperiale. I colori possono essere associati alla verniciatura esterna, mentre tra gli accessori non mancano tappetini in lana, maniglie rivestite in pelle e illuminazione d’ambiente personalizzabile. Per chi vuole proprio tutto c’è la possibilità di montare un tettuccio in grado di passare dalla trasparenza all’opacità. Cavalier ha equipaggiato la Topolino anche con uno schermo centrale da 3,7 pollici e un impianto audio Bluetooth realizzato su misura.

Rispetto alla microcar torinese il conto è ben diverso: si può arrivare a spendere quasi 30.000 euro, una cifra record per un quadriciclo da usare in città. La personalizzazione di partenza costa circa 12.000 euro. Del resto il mezzo non è concepito per chi cerca di risparmiare nell’acquisto di una citycar.