Fiat Topolino Corallo, Fabio Rovazzi firma la nuova versione della regina dei quadricicli

Ufficio Stampa Fiat Con la Fiat Topolino Corallo non c'è gara... Fabio Rovazzi lo sa

È tempo di Sanremo, è tempo di un nuovo coloratissimo nemico alla giungla urbana. Entra in scena la Fiat Topolino Corallo, l’ultima evoluzione del quadriciclo elettrico già entrato nelle grazie di migliaia di adolescenti e non, con Fabio Rovazzi al suo fianco. Tra i vicoli e le strade affollate di Sanremo, mentre i SUV restano prigionieri del traffico, la piccola di casa non fatica a divincolarsi e parcheggiarla è un gioco da ragazzi. Per usare le parole della campagna di comunicazione, “non c’è gara”.

La mobilità urbana più accessibile e gioiosa

Mai prendersi troppo sul serio. Nei colori e nello stile la Fiat Topolino è un inno al buonumore e alla leggerezza, lo stesso atteggiamento del volto immagine Fabio Rovazzi, seduta in cabina di regia insieme al duo Carlani e Dogana. Il risultato, uno spot dal ritmo pop e solare, trasmette esattamente la personalità della Topolino: la fine della competizione ansiosa per arrivare primi, perché con un mezzo così, la gara non inizia nemmeno. Lo puntualizza Olivier Francois, CEO di FIAT & CMO di Stellantis:

“Con Topolino Corallo continuiamo a portare avanti l’idea di una mobilità urbana più semplice, più accessibile e decisamente più gioiosa. Topolino è un oggetto che fa sorridere, che alleggerisce la vita quotidiana e che permette a chiunque di muoversi con libertà, positività e leggerezza”

Sul palco dell’Ariston il giudizio della critica spesso si scontra con il voto popolare, ma per la Topolino la distinzione non serve: il gradimento è unanime e si misura in numeri. Nella musica contano streaming e passaggi radio, nel settore delle quattro ruote decidono le immatricolazioni. E qui, il quadriciclo Fiat viaggia a ritmo di hit. Il 2025 ha sancito un dominio europeo incontrastabile, con una quota di mercato del 20%. In Italia, i dati parlano di un vero trionfo: prima posizione tra i quadricicli elettrici leggeri con quasi 4.000 immatricolazioni, pari a una quota del 40%: quasi una microcar su due che circola nelle nostre città porta il logo Fiat.

Un successo che Rovazzi ha deciso di celebrare mettendo in campo tutta la sua creatività:

“Sono molto felice di tornare a essere testimonial di Fiat, una delle realtà più importanti d’Italia e un’eccellenza riconosciuta nel mondo. Sono altrettanto contento di aver avuto l’opportunità di mettere a disposizione anche la mia creatività e la mia regia per questo progetto. È uno spot che considero davvero speciale: in un mondo fatto di numeri e competizioni è bello allontanarsi e dire ‘non c’è gara’”

Le novità nel look e nell’hi-tech

La versione Corallo introduce un calore inedito nella gamma. Questa nuova tonalità, radiosa e ottimista, si affianca all’iconico Verde Vita per chi vuole distinguersi nel grigio urbano. Ma la vera sorpresa è all’interno, dove la tecnologia fa un passo in avanti deciso verso l’intuitività.

Il salto di qualità si vede nel nuovo cockpit digitale. Il display passa dai minimi 3,5 pollici ai generosi 5,7 pollici, occupando una superficie visiva totale di 8,3 pollici. La nuova grafica punta sulla pulizia estrema. Velocità e autonomia si leggono al volo, mentre lo sguardo rimane fisso sulla strada.