Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Stellantis Caratteristiche Fiat Topolino Sport Edition

La Casa torinese ha preso parte alla Milano Design Week 2026 con CIAO FUTURO!, uno spazio incentrato sulla visione della mobilità urbana 2.0. Come saranno le auto compatte della nuova era? Il quadriciclo Topolino ci permette di avere oggi un’esperienza, culturalmente guidata e orientata al design, che strizza l’occhio all’ambiente.

Senza dimenticare le tradizioni, la Fiat Topolino è diventata già un simbolo della rivoluzione green, potendo essere guidata dai 14 anni con patente AM o superiori. Ha una velocità massima limitata a 45 km/h, autonomia di 75 km e si ricarica in meno di 4 ore da una presa domestica.

La versione sportiva aggiunge quel pizzico di vivacità in più, esplicitamente rivolta alla Gen Z (i nati tra il 1997 e il 2012), che amano muoversi con brio tra le trafficate strade delle giungle urbane. Erano presenti all’evento inaugurale Olivier François, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis; François Leboine, Head of Design Fiat; il leggendario designer Giorgetto Giugiaro, Chairman di GFG Style, insieme agli studenti dei tre progetti finalisti di IED Torino e ISIA Roma.

Una sostenibilità accattivante

La Sport Edition si distingue dalle altre varianti della Topolino, tra cui la splendida Corallo, per la presenza di cerchi dal disegno racing, dettagli interni ed esterni a contrasto che richiamano il mondo dello sport heritage e una livrea dedicata con delle strisce tipiche delle auto da corsa. L’entry level della Fiat sarà commercializzata in diverse colorazioni, mentre non ci saranno evoluzioni sul piano tecnico. Le specifiche, infatti, rimangono quelle tradizionali con una batteria da 5,4 kWh. L’arrivo sul mercato è previsto nella seconda metà del 2026.

Il pubblico, nell’ambito dell’installazione CIAO FUTURO! allestita presso Magna Pars nel distretto Tortona, potrà osservare da vicino la vettura a zero emissioni fino al 26 aprile. Lo spazio espositivo milanese mostra il percorso del marchio torinese attraverso tre momenti chiave. Si parte con il passato con la Fiat 500 del 1957 in bella mostra e la Panda degli anni ’80 disegnata da Giorgetto Giugiaro, il presente con la coloratissima Topolino Corallo, e il futuro con la versione sportiva.

Arrivo in Nord America

La Fiat ha deciso di commercializzare il quadriciclo anche negli Stati Uniti, sempre più sensibili alla sostenibilità e in cerca di veicoli elettrici con una forte identità. Focalizzandosi sull’evoluzione della mobilità negli ultimi 50 anni i vertici della Casa piemontese hanno avuto l’idea di far incontrare simbolicamente tre generazioni di designer e farle lavorare su una visione del futuro. Olivier François, CEO di Fiat e Global CMO di Stellantis, ha spiegato: