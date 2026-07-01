Nato con il pallino per i motori, scopro per caso la scrittura e ne faccio la mia passione. Copywriter e web editor, ma sempre con le auto nel cuore.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat rilancia la mobilità urbana con Topolino e Multiplina

Fiat ha portato a Roma un evento dedicato interamente alla micromobilità, il primo del genere nella storia del marchio, da cui è emersa una visione chiara e ambiziosa su come Fiat intende muoversi negli anni che verranno. Topolino, Tris e il concept Multiplina sono i tre nomi che compongono questo puzzle, ognuno con un ruolo preciso, insieme a qualche sorpresa decisamente inaspettata. Andiamo con ordine.

Il successo di Topolino

Dal 2025 il piccolo quadriciclo elettrico ha conquistato la leadership europea nel proprio segmento, e il 2026 si appresta a segnare un altro record: il secondo trimestre dell’anno si avvia a chiudersi con il numero più alto di ordini mai registrato, con una crescita di circa il 30% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Non sono solo numeri di vendita, però. Topolino ha influito sul mix elettrico del segmento: i veicoli a batteria hanno superato il 60% del totale, la percentuale più elevata registrata in qualunque comparto automobilistico europeo. Un risultato che difficilmente sarebbe stato possibile senza un prodotto capace di intercettare una fetta di pubblico che non si sarebbe mai avvicinata a un’auto elettrica tradizionale sia per ragioni di budget, sia per una certa diffidenza verso la novità.

La gamma si amplia

Fiat ha resistito alla trappola di complicare le cose e ha lavorato per ampliare la gamma, puntando su nuove personalizzazioni capaci di parlare a pubblici diversi mantenendo l’identità di base. Arriva il nuovo colore Corallo, vivace e decisamente estivo, e la nuova carrozzeria Dolcevita, che richiama lo spirito spensierato della Riviera italiana. C’è poi la Topolino Sport, pensata per chi vuole un tocco più dinamico, e soprattutto la nuova Topolino New Vilebrequin Collector’s Edition, frutto della collaborazione con il celebre marchio francese di beachwear che trasforma il piccolo quadriciclo in un oggetto per chi ama il mare.

Ognuna di queste varianti rafforza un aspetto specifico della personalità di Topolino e una destinazione d’uso: da mezzo pratico a icona di stile per le città storiche, a vettura per divincolarsi velocemente dal traffico cittadino, fino a compagna per i piccoli spostamenti sulla costa.

La nuova Tris

Meno conosciuto della Topolino ma altrettanto interessante nella sua vocazione, Tris è il primo veicolo a tre ruote della storia di Fiat e rappresenta la risposta del marchio alla crescente domanda di soluzioni di trasporto efficienti e sostenibili per contesti urbani e professionali. Un prodotto pensato in questo caso fin dall’inizio con una logica globale e specifica, capace di adattarsi a esigenze professionali molto diverse tra loro.

Con l’evento di Roma, Tris fa un passo avanti e si apre a nuovi scenari. Nasce il concept Tris Dolcevita ispirato, come suggerisce il nome, all’eleganza informale della villeggiatura italiana. Il triciclo non diventa più solo uno strumento di lavoro o di logistica, ma una soluzione pensata per ambienti legati all’ospitalità e al tempo libero, dove la mobilità diventa essa stessa parte integrante dell’esperienza.

È in questo contesto che si inserisce anche la collaborazione annunciata con Caffè Vergnano, la più antica torrefazione italiana su scala nazionale, per sviluppare nuove soluzioni di street coffee su tre ruote. Un progetto che porta il caffè, neanche a dirlo un pezzo fondamentale della cultura italiana, nelle strade delle città europee mescolando nuove soluzioni di mobilità e ristoro in modo del tutto naturale.

Concept Multiplina

Se Topolino e Tris sono strutturate per rispondere alle domande del presente, il concept Multiplina guarda dritto verso il futuro. E lo fa in modo coraggioso, attingendo a uno dei capitoli più discussi (ma nel tempo più rivalutati) della storia del marchio: la Fiat 600 Multipla del 1956, l’auto che settant’anni fa aveva stravolto i canoni di utilizzo dello spazio in un’automobile.

Ufficio Stampa Stellantis

Il concept Multiplina nasce con l’obiettivo dichiarato di colmare il vuoto che esiste tra Topolino e una vera autovettura. Un anello mancante, lo definisce Fiat, pensato per massimizzare l’efficienza dello spazio attraverso un’architettura intelligente e incentrata sull’essere umano. Meno compromessi, più abitabilità, senza per questo sconfinare nelle dimensioni di una city car tradizionale.

I dettagli tecnici non sono ancora stati comunicati, com’è normale che sia per un concept, ma la direzione è chiara e parla di una vettura a quattro posti. Fiat immagina un veicolo capace di trasportare più persone o più cose rispetto a quanto le sue dimensioni lascerebbero supporre, riprendendo esattamente quella logica che aveva reso la 600 Multipla originale così rivoluzionaria all’epoca, e lo stesso è accaduto per la successiva Multipla a sei posti disposti in due file da tre. Un’idea semplice, brillante e profondamente italiana, che vuole guardare fuori dai soliti schemi per reinventare la città, in controtendenza con i SUV sempre più grandi che la popolano.

La Monsterlino

Tra tutte le novità presentate a Roma, la Monsterlino è probabilmente quella che meno ci si sarebbe aspettati, ma che va a inserirsi nell’idea di personalizzazione e accessori dedicati ad abitare uno spazio ristretto come quello di una Topolino. Si tratta di altoparlanti stereo Bluetooth progettati in esclusiva per la microcar, nati dalla collaborazione tra Fiat e Monster, marchio iconico nel mondo dell’audio di qualità.

Il concept è semplice ed efficace allo stesso tempo: gli altoparlanti si fissano magneticamente alla carrozzeria del Topolino, sono facilmente rimovibili al termine del viaggio e si collegano anche a uno smartphone come speaker autonomi, estendendo l’esperienza sonora ben oltre i confini del veicolo. Per portarsi dietro la propria musica, prima in auto ma poi anche sulla spiaggia, in piazza, al parco.

È un accessorio che lavora sull’esperienza di bordo, con una visione chiara e giovane di chi non cerca grandi schermi o impianti stereo a 10 vie, ma fa del pragmatismo e della semplicità il proprio stile. E in questo, la Monsterlino centra il bersaglio perché parla al cuore di un pubblico giovane e attento allo stile, che cerca nel proprio mezzo di trasporto anche un’estensione sul proprio modo di essere.

Guardando l’insieme le nuove versioni di Topolino, l’evoluzione di TRIS, il concept Multiplina e la Monsterlino, il quadro che emerge è quello di un marchio che ha trovato la sua strada nella mobilità urbana e non ha nessuna intenzione di abbandonarla. Anzi, ci vuole costruire sopra qualcosa di strutturato e duraturo. Vedremo nei prossimi mesi quante di queste idee passeranno dalla carta alla strada.