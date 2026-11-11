Napoletano di nascita, laureato in giurisprudenza, è giornalista pubblicista con la passione per il motorsport e l'automotive con un occhio alle innovazioni e alla storia della F1. Il suo motto: ''I believe that everyone has a calling, Motorsport is my true passion!''.

Ufficio Stampa Ford Ford Bronco Frostwarden in anteprima

Prendete una classica Ford Bronco e immaginatela in una veste estrema con un motore V8, pneumatici enormi e attrezzatture concepite per affrontare le difficili condizioni ambientali che richiede un’operazione di soccorso. In occasione del SEMA Show 2026 di Las Vegas, la Casa di Dearborn ha fatto cadere i veli sul Frostwarden, un esemplare unico che eleva lo spirito off-road a livelli mai visti. Dall’idea dei veicoli utilizzati nelle operazioni di ricerca e soccorso sulla neve, ha preso vita un mezzo che può contare sul Megazilla generazione 2.0, un nuovo V8 da 7,3 litri sovralimentato che sprigiona oltre 1.200 CV.

All’evento dedicato al mondo del tuning e della componentistica racing, il concept ha lasciato tutti a bocca aperta. Il robusto 4×4 derivato dal Ford Bronco è destinato a funzioni di ricerca e soccorso anche in condizioni atmosferiche avverse. L’attenzione degli appassionati si è concentrata sul più potente motore completo, destinato alle elaborazioni, mai sviluppato dalla Casa americana. Un V8 sovralimentato che trasforma il Bronco in una macchina dalle caratteristiche uniche al mondo.

Un bolide a ruote alte

Il motore V8 Ford da 7,3 litri, già noto ai cultori del tuning, è stato aggiornato per affrontare sollecitazioni meccaniche estreme rispetto alla configurazione tradizionale, mantenendo l’architettura a otto cilindri. Gli specialisti del marchio dell’Ovale Blu l’hanno perfezionato, installando nuovi pistoni e iniettori di carburante maggiorati, e aggiungendo un compressore volumetrico Whipple di sesta generazione, abbinato a un albero a camme progettato appositamente per la sovralimentazione.

Il concept Bronco Frostwarden rappresenta il veicolo ideale per le operazioni di soccorso in luoghi sperduti, essendo in grado di affrontare qualsiasi ostacolo. I tecnici hanno previsto un assetto rialzato con portali 74Weld, ma anche una trasmissione potenziata Dana, degli ammortizzatori Bilstein su misura e soprattutto dei gommoni BFGoodrich da 42 pollici su cerchi Weld da 18 pollici con sistema bead-lock.

Concept unico al mondo

Purtroppo il Frostwarden con il motore Megazilla 2.0 non è destinato alla vendita. Ha rappresentato per Ford, nella kermesse di Las Vegas, la proposta giusta per far sognare gli appassionati, in aggiunta a una speciale Mustang e un nuovo pick-up basato sul Bronco.

Sarebbe meraviglioso poter mettere le mani su un modello arricchito da pistoni aggiornati, iniettori maggiorati e un albero a camme specifico per la sovralimentazione, oltre a un monoblocco rinforzato. Ford sulla Bronco Frostwarden ha inoltre modificato il sistema di trasmissione a cinghia e lo smorzatore delle vibrazioni, adattando il propulsore all’installazione di un compressore volumetrico Whipple Gen 6 da 3,0 litri.

Con una potenza superiore a un’auto di F1 il mezzo a ruote alte raggiunge una coppia superiore a 1.000 lb-ft, equivalenti a circa 1.356 Nm. Numeri sconvolgenti considerando che il Bronco Raptor di serie sviluppa 418 CV nella specifica americana. Il concept svelato a Las Vegas vanta una potenza quasi tripla, sebbene Ford non si sia sbilanciata sull’accelerazione e la velocità massima.

Il look accattivante è impreziosito da una livrea gialla e nera, completata da fari supplementari, verricello anteriore giallo, ruota di scorta sul tetto e serbatoio supplementare esterno nella parte posteriore. Colori ed elementi che traggono ispirazione dai mezzi di soccorso sulla neve. Sul volante spicca il logo Megazilla, un riferimento diretto al motore che rappresenta il cuore pulsante di un progetto straordinario.