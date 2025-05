Nato e cresciuto a Lucca, laureato in Giurisprudenza a Pisa, sono riuscito a conciliare le due travolgenti passioni per auto e scrittura. Una grande fortuna.

La Ford Fiesta potrebbe tornare. E questa volta a zero emissioni. Dopo aver salutato la produzione nel luglio 2023 con l’uscita dell’ultimo esemplare dallo stabilimento di Colonia, in Germania, il nome Fiesta potrebbe presto riaffacciarsi sul mercato in una veste completamente rinnovata. A far pensare a un possibile ritorno è l’evoluzione della partnership tra Ford e Volkswagen, già protagonista del successo dell’elettrico Explorer e del prossimo Capri, entrambi basati sulla piattaforma MEB tedesca.

Un nuovo modello su base ID.2?

A farlo pensare è stato l’attuale responsabile vendite e marketing di Volkswagen, nonché ex manager di Ford Europa. In un’intervista rilasciata ad Auto Express ha definito la collaborazione tra i due colossi dell’automotive come “molto, molto, molto riuscita” e ha lasciato intendere che non si possa escludere “l’esistenza di nuove opportunità tecnologiche condivise”.

Questa apertura potrebbe tradursi nella nascita di una nuova generazione di citycar e compatte firmate Ford, costruite sulla piattaforma MEB Entry, la stessa destinata a dare vita alle future Volkswagen ID.1 e ID.2. In questo modo, un’ipotetica “e-Fiesta” potrebbe contare su circa 450 km di autonomia e su ricarica rapida in corrente continua fino a 125 kW, caratteristiche fondamentali per competere nel segmento delle piccole elettriche urbane.

Dal punto di vista dimensionale, il modello potrebbe avvicinarsi molto al concept Volkswagen ID.2all, lungo 4.050 mm, appena 18 mm in meno della Fiesta uscente. Il design potrebbe sposare le nuove linee stilistiche tipiche dell’elettrico: frontale pulito, fari a LED a tutta larghezza e cerchi aerodinamici, con versioni più sportive ST-Line dotate di dettagli più grintosi.

Perché un ritorno proprio adesso

La notizia arriva in un momento cruciale per Ford, che si prepara a ridefinire la sua strategia europea. Dopo l’uscita di scena della Fiesta e l’annunciato addio della Focus, rimane il SUV Puma a rappresentare la fascia compatta dell’offerta del marchio. Ma con un prezzo base di 27.000 euro circa, non si tratta più di un’alternativa entry-level per le famiglie o i neopatentati.

Ford, dunque, ha confermato di voler continuare a “competere nei segmenti giusti”, ma senza sbilanciarsi su eventuali trattative in corso con Volkswagen. Tuttavia, l’idea di un ritorno in grande stile in un segmento – quello delle utilitarie – oggi in cerca di protagonisti elettrici, potrebbe rivelarsi strategica.

Un progetto condiviso, ma non californiano

Va anche ricordato che Ford ha attivato un proprio team “Skunkworks” in California per lavorare su una nuova piattaforma elettrica a basso costo. Tuttavia, secondo indiscrezioni, questa sarebbe inizialmente destinata a un pick-up medio e non a una citycar, rendendo la collaborazione con VW l’unica strada concreta per riportare in vita un modello come la Fiesta senza compromettere i margini di profitto. Inoltre, l’idea di riadattare la meccanica dell’attuale Puma Gen-E alla carrozzeria della Fiesta è stata scartata da Ford, proprio perché i costi di produzione – aggravati da fornitori esterni – non renderebbero l’operazione sostenibile.

Attesa per l’annuncio ufficiale

Tutto resta per ora nel campo delle ipotesi, ma i segnali sono concreti. Volkswagen ha già mostrato il concept ID.2all e punta al lancio della versione di serie entro il 2026. Se l’accordo con Ford dovesse concretizzarsi nei prossimi mesi, la nuova Fiesta elettrica potrebbe arrivare sul mercato nello stesso periodo, segnando un ritorno clamoroso di uno dei nomi più amati nella storia dell’automobile.

Nel frattempo, Ford ha promesso un aggiornamento sulla sua strategia elettrica entro la prima metà del 2025, con chiarimenti su tecnologia, segmenti di mercato e investimenti futuri. La rinascita della Fiesta potrebbe essere proprio la mossa simbolica che rilancia il marchio nel cuore della mobilità urbana europea.