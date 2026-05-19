Ufficio Stampa Ford

Ford smette di difendersi e passa al contrattacco con la Fiesta sulla via del ritorno. La Casa dell’Ovale Blu ha infatti svelato la strategia Ready Set Ford, un piano per dire addio all’immagine di costruttore generalista basato su tre principi chiave: solidità, emozione e avventura (Build, Thrill and Adventure). A tale scopo, entro il 2029 arriveranno cinque nuovi modelli, tutti accomunati da un’impostazione “rally-bred”, ovvero cresciuti a pane e rally, capaci di rimettere al centro il piacere di guida, la precisione e il controllo.

Come sarà la nuova utilitaria

Intensificando i rapporti con Renault nasceranno sotto il marchio Ford due nuove auto elettriche a partire dal 2028 sulla piattaforma francese AmpR Small. A quanto pare, la prima novità potrebbe essere proprio quella della Fiesta, che tornerebbe in veste di citycar a zero emissioni sviluppata sulle fondamenta tecniche della Renault 5 E-Tech.

Poco dopo sarà il turno di un crossover compatto a batteria, l’erede designata dell’attuale Puma, ingegnerizzata sul pianale della Renault 4 E-Tech. A ogni modo, non ci sarebbe ragione di temere un semplice “trapianto di logo” e nulla più, infatti Jim Baumbick, capo del marchio in Europa, ha subito messo in chiaro che il DNA Ford rimarrà intatto, grazie a un lavoro profondissimo su stile e assetto, volto a garantire il tipico comportamento dinamico del brand.

I piani di espansione non si fermano alle piccole da città. Nel 2028 varcherà i cancelli della fabbrica spagnola di Valencia un nuovo membro della famiglia Bronco, un SUV di medie dimensioni che condividerà la piattaforma con l’attuale Kuga. Per quanto riguarda le motorizzazioni conterà sistemi ibridi e plug-in, unendo lo spirito d’avventura americano alle esigenze del pubblico europeo.

L’anno successivo, nel 2029, vedremo gli ultimi due tasselli del puzzle, due crossover chiamati a sostituire la Focus (ormai fuori produzione) e la Kuga. In questo caso, Ford giocherà la carta del “multi-energia”: nessuna imposizione elettrica, ma una gamma propulsori flessibile comprensiva di versioni a batteria, varianti ibride e classiche unità termiche.

L’avanzata nei veicoli commerciali

Da oltre dieci anni Ford detta legge nel settore dei veicoli commerciali e la nuova strategia punta a blindare il primato. Per gli impieghi più estremi – dal soccorso alla difesa, fino al lavoro in miniera – è in arrivo il Ranger Super Duty, un mostro da lavoro capace di trainare fino a 4,5 tonnellate con una portata utile vicina alle 2 tonnellate.

Sul fronte della logistica urbana, già entro la fine dell’anno arriverà nei concessionari il Transit City, un furgone compatto e 100% elettrico sviluppato insieme alla cinese JMC, la soluzione ideale di quei corrieri costretti a muoversi nei centri storici e nelle zone a traffico limitato.

Pur senza rinnegare la rotta verso le zero emissioni, Ford sposa una linea di assoluto realismo e lascia intendere alla politica europea la necessità di definire obiettivi raggiungibili, nonché di installare colonnine di ricarica funzionanti, per questo le tecnologie ponte come l’ibrido plug-in (PHEV) e l’elettrico ad autonomia estesa (EREV) rimarranno centrali nei prossimi anni. Come riassunto efficacemente da Baumbick: