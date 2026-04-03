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Ufficio Stampa Ford La Mustang diventa ancora più esclusiva

La Ford Mustang è una vera e propria icona del mondo delle quattro ruote e può essere considerata come il simbolo delle muscle car americane, grazie a uno stile unico e alla capacità di trasformarsi, adattandosi al meglio al passare del tempo, riuscendo a essere sempre attuale.

Il modello è anche la base di partenza ideale per serie speciali ed edizioni a tiratura limitata. Un esempio in tal senso arriva in queste ore con il debutto del pacchetto di personalizzazione Mustang TLD Signature Edition che va ad arricchire e personalizzare la sportiva della Casa americana.

Realizzato da Troy Lee Designs, questo pacchetto rappresenta l’occasione per gli appassionati che intendono impreziosire lo stile della Mustang. Il progetto è stato sviluppato in collaborazione diretta con il team design di Ford. Ecco tutti i dettagli su un progetto destinato a diventare oggetto di collezione.

La rielaborazione di un’icona

La nuova serie speciale è un progetto molto interessante e ricco di potenzialità. La Mustang TLD Signature Edition è disponibile esclusivamente con la colorazione Shadow Black e con cerchi Sinister Bronze da 19 pollici inclusi nella dotazione di serie.

La collaborazione tra Ford e Troy Lee Designs ha portato allo sviluppo di grafiche laterali per la carrozzeria dai colori vivaci, che spaziano dal rosso all’arancione passando per viola e giallo, e che vanno a integrarsi con il logo Mustang – di cui abbiamo realizzato un approfondimento sulle origini del nome – e il logo del brand della Casa americana.

Da segnalare anche una rifinitura in bronzo Sinister Bronze per le prese d’aria ai lati della griglia e per il logo del pony al centro. Per quanto riguarda l’abitacolo, invece, è stata scelta una colorazione Carmine Red. Questi elementi consentono di personalizzare in modo deciso il modello dalle versioni standard, disponibile anche in Italia.

All’interno, invece, è installata anche una targhetta identificativa, che contribuisce a rendere unico il modello. Il pacchetto curato da Troy Lee Designs non interviene sul comparto tecnico della vettura ma si concentra, esclusivamente, sulla realizzazione di un kit estetico in grado di esaltare il carattere dell’iconica muscle car della Casa americana.

Troy Lee ha commentato:

“Alla Troy Lee Designs siamo conosciuti per il nostro reparto di verniciatura, dove abbiamo verniciato i caschi di alcuni dei piloti più veloci del mondo, dal motocross e dalla mountain bike all’IndyCar e persino alla Formula 1. Adoro tutti i dettagli che siamo riusciti a realizzare con il pacchetto TLD Signature Edition, ma poter lavorare con l’iconico pony Mustang e integrarlo nel design è stato davvero speciale.”

Per ammirare da tutte le angolazioni la nuova Mustang TLD Signature Edition potete dare un’occhiata al post su Instagram pubblicato dall’account ufficiale di Ford Mustang che ci offre una panoramica completa della vettura.

Disponibilità e prezzo

La Mustang TLD Signature Edition sarà disponibile in versione limitata, con un totale di 550 esemplari disponibili. Per personalizzare la vettura con questo pacchetto esclusivo è previsto un costo di 3.000 dollari. Gli ordini per il mercato americano sono stati aperti nei giorni scorsi e la disponibilità è destinata a terminare rapidamente.