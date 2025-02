Ford Pro chiude un 2024 da record in Italia. Il successo della Casa americana con i veicoli commerciali non si ferma, ma si consolida per l'ennesima volta

E sono dieci. Per il decimo anno di fila, Ford domina il mercato europeo dei veicoli commerciali. E in Italia? Record storico. Il tempo non ha scalfito il fascino dell’Ovale Blu, anzi, lo ha scolpito. Il 2024 si conclude in trionfo per la Casa americana.

Strategia e innovazione

19,7% di quota mercato (+3% in un anno). Oltre 35.000 unità vendute (+7.000). Numeri da primato: Ford Pro ha vissuto dodici mesi da incorniciare. Risultati che confermano la solidità di un brand in costante evoluzione, capace di adattarsi con precisione alle richieste del mercato. Volumi in crescita, presenza sempre più radicata nel settore e una rete di distribuzione efficiente fortificano una proposta su misura, pensata per aziende di ogni tipo e dimensione.

I professionisti continuano a sceglierla perché sanno cosa vogliono e come ottenerlo. Non è una questione di poca concorrenza – quella c’è, e prova a spodestarla – ma di carattere, forza e affinità con i reali bisogni del pubblico.

Tre modelli guidano il successo del marchio:

Transit Custom – Il riferimento per chi cerca un mezzo flessibile, adatto a ogni esigenza lavorativa.

– Il riferimento per chi cerca un mezzo flessibile, adatto a ogni esigenza lavorativa. Ranger – Potenza e resistenza per affrontare qualsiasi scenario, anche il più impegnativo.

– Potenza e resistenza per affrontare qualsiasi scenario, anche il più impegnativo. Tourneo Custom – Funzionalità e comfort per chi cerca il massimo della praticità senza compromessi.

Transit Custom e Ranger regnano nei rispettivi segmenti dal 2016, una longevità che certifica il loro valore. Sono veicoli che sfuggono alle mode passeggere: fanno il loro lavoro, giorno dopo giorno, senza sorprese. E il Tourneo Custom, protagonista nel suo settore, completa la gamma vincente di Ford Pro. Ma i modelli sono solo un aspetto del successo. A trainarlo è un ecosistema di servizi e tecnologie che migliorano la produttività dei clienti. Dai software di gestione flotte agli strumenti di connettività avanzata, l’offerta di Ford Pro fa più che vendere mezzi: fornisce soluzioni complete per la mobilità.

“Questi numeri straordinari dimostrano come le aziende italiane, di ogni dimensione e tipologia, scelgano di affidarsi a Ford Pro per essere sempre più efficienti e produttive”, commenta Fabrizio Faltoni, Amminsitratore Delegato Ford Italia. “La loro crescita è la nostra crescita e siamo orgogliosi di supportare le aziende con soluzioni che aumentino la loro produttività, contribuendo al loro successo. Il nostro impegno è costante: continueremo a investire in tecnologie e servizi per rispondere alle diverse esigenze, in un mercato in continua evoluzione”.

L’elettrico avanza: E-Transit guida la transizione

Ford non ha ancora del tutto vinto la sfida elettrica, ma il futuro è irrimandabile. Intanto, l’E-Transit resta leader del suo segmento per il secondo anno consecutivo, segno che la transizione è in corso, anche se ancora parziale in termini assoluti. Continuano gli investimenti nell’elettrificazione, con l’obiettivo di espandere la proposta e migliorare l’infrastruttura di ricarica, rendendo la transizione più accessibile ai professionisti.

Nel frattempo, i veicoli commerciali tradizionali restano il fiore all’occhiello del marchio. In Europa, il dominio è consolidato. In Italia, Ford Pro batte sé stessa. Un tornado di energia, modelli robusti e una strategia che non lascia spazio all’improvvisazione. Il 2024 è stato un anno da incorniciare. E il futuro? Ancora tutto da scrivere.