Manca davvero poco al debutto della nuova versione di Ford Puma, che per la prima volta diventa elettrica: avvistata su strada durante i test

Ford Puma per la prima volta elettrica: i primi avvistamenti

Continuano le prove della nuova Ford Puma elettrica, per la prima volta l’auto di grande successo – che ha fatto la storia del brand – diventa a zero emissioni. La Casa sta proprio terminando i test per mettere a punto questo nuovo modello, che arriverà sul mercato il prossimo anno.

Tra gli obiettivi di Ford c’è proprio quello di lanciare un’auto elettrica inedita e innovativa, che sarà appunto la Puma, per sfidare – nel corso del 2024 – altri modelli che scriveranno la storia e che sicuramente avranno un successo senza pari. Stiamo parlando della Fiat 600e, che è stata presentata e lanciata di recente, e della Jeep Avenger BEV, che sin dal debutto sta dimostrando di avere grande appeal nei confronti della clientela, i numeri lo confermano (oltre a essere stata nominata Auto Europa 2024).

Il prototipo

Era già nell’aria da tempo, l’arrivo della nuova Ford Puma elettrica infatti era già stato annunciato. Ma proprio nei giorni scorsi sono stati avvistati i primi prototipi durante i test di sviluppo su strada. Quindi è tutto vero, è quasi pronta e manca sempre meno alla presentazione ufficiale da parte della Casa dell’Ovale.

La vettura è stata vista, è vero, ma le camuffature sono ancora – per ovvie ragioni – abbastanza notevoli. Le forme sembrano essere praticamente identiche a quelle delle Ford Puma con motore termico, sicuramente ci saranno delle differenze nei dettagli, che aiuteranno a distinguere la nuova versione elettrica di Ford Puma dalle altre precedenti già sul mercato.

Non è detto che la Casa, proprio cogliendo al balzo l’occasione del lancio della sua nuova elettrica, non decida di introdurre anche delle modifiche estetiche a tutta la gamma di Ford Puma, che ormai è da quattro anni sul mercato (dal 2019, in epoca pre-Covid).

La piattaforma elettrica

La nuovissima e prima Ford Puma elettrica sarà realizzata con una versione inedita della piattaforma, che viene usata per la produzione delle varianti termiche del modello. La stessa che scelta per la realizzazione del nuovo furgone E-Tourneo Courier, che Ford ha presentato al pubblico recentemente.

Come anche le altre versioni di Ford Puma che troviamo già a listino, anche la nuova EV sarà prodotta nello stabilimento di Craiova del marchio, in Romania. Visto che del nuovo E-Tourneo Courier sono state diffuse le caratteristiche di base, possiamo immaginare anche la Ford Puma monterà un motore da 136 CV di potenza, alimentato da una batteria da 55 kWh.

È molto probabile anche che la ricarica alle colonnine veloci da 100 kW sarà tanto rapida da dare agli utenti la possibilità di ricevere, in soli 10 minuti, l’energia che serve per percorrere altri chilometri extra, se l’autonomia di 370 km non dovesse bastare.

Quando esce

L’arrivo sul mercato, come abbiamo detto, è previsto nel corso del 2024. Il frontale, secondo le previsioni, sarà chiuso, e sarà specifica la fascia paraurti completamente chiusa nella parte alta. Addio alla calandra con la griglia aperta, per dare spazio a una fascia bassa, ampia, dedicata al raffreddamento del sistema elettrico. Conosciamo già la Ford Puma Ecoboost Hybrid, che finora ha riscosso un enorme successo. La Casa si augura di poter proporre un nuovo prodotto che non deluda le aspettative.