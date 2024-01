Classe 90, ha una laurea in Economia Aziendale, ma un unico amore: la scrittura. Da oltre dieci anni si occupa di motori, in ogni loro sfaccettatura.

Fonte: Ufficio Stampa Ford Ford illustra il nuovo Tourneo Courier

Tratti da SUV? Ci sono. Quelli da vettura compatta? Pure. Mischiali, shakera bene e ottieni il nuovo Ford Tourneo Courier. Ecco che nel suo personale laboratorio, fatto di bulloni e ingranaggi, la Casa dell’Ovale Blu svela il primo Urban Activity Vehicle. Un mezzo dalla doppia identità, capace di destreggiarsi ottimamente sia in città sia sullo sterrato. Versatilità, stile e spazio connotano il nuovo arrivato, studiato allo scopo di soddisfare esigenze apparentemente agli antipodi.

Esterni bicolore

Il colosso americano, diretto dall’amministratore delegato Jim Farley, pensa a dare delle risposte concrete alla propria community. In Europa, è chiamata all’operazione riscatto, visti gli ultimi dati commerciali poco confortanti. Mentre la clientela di vecchia data si asciuga le lacrime per l’addio alla Fiesta, giunge l’ora di scrivere un capitolo inedito. E quale miglior modo se non provando a cavalcare i trend odierni?

Basta posargli un attimo gli occhi addosso ed è chiaro da dove i designer abbiano tratto ispirazione: le linee robuste e muscolose, manifesto di sicurezza e affidabilità, richiamano i SUV. In particolare, la serie Active (l’altro allestimento è il Titanium) prova a distinguersi mediante la verniciatura bicolore a contrasto, i cerchi in lega dall’immagine sportiva e le protezioni anteriori e posteriori. La tonalità Bursting Green con la linea del tetto bianca conferisce carattere avventuroso.

Ampie superfici vetrate

Grandi superfici vetrate permettono di ammirare l’intero panorama, facendo già immaginare delle spettacolari escursioni in mezzo alla natura. Il Design Director di Ford Europa, Amko Leenarts, lo descrive come l’opzione ideale su cui fare affidamento per partire in compagnia di amici e parenti, “con i sedili posteriori ribaltati e le biciclette caricate nel bagagliaio”.

Un affresco di un lifestyle dinamico, tra lo scenario urbano e gite fuori porta. Rispetto al modello precedente, il Ford Tourneo Courier vanta una capienza del vano bagagli fino a 2.162 litri, superiore del 44%. L’ampio portellone posteriore fornisce adeguato ripario durante le operazioni di carico e scarico.

Fonte: Ufficio stampa Ford

Le porte scorrevoli agevolano l’ingresso a bordo degli occupanti posteriori (accolti in un ambiente più spazioso, sia per la testa che per le gambe) e semplificano l’allacciamento delle cinture ai bambini. Nei pannelli laterali sono stati ricavati dei nuovi scomparti per riporre oggetti e accessori. I sedili, divisi 60/40, possono essere piegati e reclinati facilmente per il trasporto di oggetti lunghi fino a 1,4 metri. A livello di rivestimenti, la scelta è convogliata su un morbido tessuto tecnico facile da pulire, resistente ai vestiti bagnati.

Sistemi evoluti e prezzo di listino

Per quanto riguarda la tecnologia, il quadro strumenti digitale prende il posto di quello tradizione analogico, sul quale è possibile visualizzare contemporaneamente velocità, segnali stradali, avvisi di navigazione e ulteriori info inerenti alla guida. La fruizione dei contenuti multimediali avviene, invece, lo schermo touch centrale da otto pollici, basato sul sistema multimediale SYNC4.

Siccome gli smartphone sono parte integrante delle nostre vite, il Ford Tourneo Courier MY24 prevede una base di ricarica wireless e la funzione mirroring, tramite Android Auto ed Apple CarPlay.In favore di un’esperienza al volante sicura e piacevole, il pacchetto di sistemi di assistenza alla guida è generoso. Tra le dotazioni, figurano il Lane Keeping Assist, il Pre-Collision Assist, il Traffic Sign Recognition, il Driver Alert, il Wrong Way Alert e il Cruise Control.

I sensori di parcheggio posteriori facilitano la manovra in spazi ristretti, e un diametro di 10,7 migliora la manovrabilità. A prescindere dalla versione selezionata, il motore adottato da Ford (qui il listino prezzi della gamma) è EcoBoost da 1.0 litri da 125 CV, abbinato a un cambio manuale a sei marce o – ennesima novità – a sette rapporti. Nell’ultimo trimestre dell’anno sarà, inoltre, ordinabile la variante 100% elettrica E-Tourneo Courier. Il listino prezzi parte da 23.950 euro.