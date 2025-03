Fonte: Ufficio Stampa Forthing Nuova versione N1 omologata 5 posti per la Forthing U-Tour

Forthing, brand del Gruppo Dongfeng Motor, arricchisce la sua gamma italiana. La conferma è arrivata da TC8, unico importatore e distributore ufficiale dei modelli del brand cinese per il mercato italiano. L’aggiornamento della gamma si traduce nell’arrivo sul mercato di una nuova variante della Forthing U-Tour. Per la clientela c’è ora la possibilità di puntare sulla nuova versione N1 con omologazione a 5 posti. La nuova versione “autocarro” della MPV permette il recupero dell’IVA e offre numerosi vantaggi fiscali, rivolgendosi, in particolare, alla clientela business alla ricerca di un modello con caratteristiche ben precise. Andiamo ad analizzare le caratteristiche del nuovo modello.

Un modello versatile

La Forthing U-Tour, modello che si affianca alla berlina S7 nella gamma del brand, è una MPV spaziosa e versatile, ideale in diversi contesti di utilizzo e ora, grazie all’omologazione come autocarro, punta a espandere ulteriormente la sua presenza sul mercato andando a soddisfare le esigenze delle aziende, di piccole e grandi dimensioni, interessate a una vettura con queste caratteristiche.

La vettura è lunga 4,85 metri, risultando molto spaziosa e confortevole (tanto che è possibile richiedere anche l’omologazione a 7 posti, non disponibile però in versione autocarro). L’azienda stessa definisce la U-Tour come una “versione 3.0 del monovolume” con una reinterpretazione in chiave moderna che punta a esaltare le caratteristiche tipiche di questo tipo di veicoli, massimizzando i vantaggi per la clientela, sia in termini di spazio che di usabilità. In questo contesto, l’omologazione N1 può fare la differenza per le aziende interessate a integrare la Forthing U-Tour nella propria flotta o comunque nel proprio business.

I dettagli tecnici

Il comparto tecnico della Forthing U-Tour si basa sul motore 1.5 da 177 CV, dotato di omologazione Euro 6e. Si tratta di un’opzione con alimentazione bi-fuel, in grado di sfruttare sia la benzina che il GPL, in modo da poter contenere i costi. Il motore in questione è abbinato alla trasmissione DCT automatica, con 7 rapporti e con la possibilità per il conducente di scegliere la modalità di guida più congeniale tra tre opzioni. C’è la Eco per contenere i consumi oltre alla Sport per ottenere una spinta aggiuntiva e una guida più divertente. A completare le opzioni è presente la versione Normal, che garantisce un funzionamento bilanciato.

L’azienda dichiara un consumo medio di 7,5 litri per ogni 100 chilometri nel ciclo combinato con un valore di emissioni pari a 173 grammi di CO2 per ogni chilometro percorso (i dati sui consumi si riferiscono al funzionamento a benzina).

Come annunciato lo scorso anno, la Forthing U-Tour è in arrivo anche in una nuova variante. Dal prossimo mese di giugno, infatti, arriverà sul mercato il modello U-Tour HEV, disponibile sia a 5 posti che a 7 posti (non è chiaro se ci sarà o meno l’omologazione da autocarro già al lancio). I dati su consumi ed emissioni della versione HEV saranno comunicati successivamente. La dotazione di serie della U-Tour comprende un tetto panoramico apribile elettricamente, la telecamera a 360°, i fari a LED e uno schermo touch da 10,25 pollici. Sono disponibili anche 10 airbag oltre a vari dispositivi ADAS, con la possibilità di sfruttare la guida autonoma di livello 2.